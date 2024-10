Colpo Napoli a gennaio, arriva dalla Serie A: l’ha chiesto Conte

La squadra è già competitiva di suo, ma in quel di gennaio Antonio Conte potrebbe comunque fare e chiedere qualche accorgimento.

A conferma di questo il fatto che il Napoli starebbe già lavorando sotto questo aspetto, visto e considerato che la dirigenza partenopea sarebbe sulle tracce di uno dei giocatori più interessanti di questo inizio di stagione di Serie A. A dirla tutta Aurelio De Laurentiis è già un po’ di tempo che mostra interesse nei confronti del ragazzo, ma gennaio potrebbe essere il mese giusto per vedergli vestire la maglia azzurra, con Antonio Conte che avrebbe già dato il suo consenso all’operazione.

Il Napoli pesca dalla Serie A a gennaio : affare fatto

Il Napoli dovrebbe fare meglio a godersi questa sosta da capolista della Serie A, ma i vincenti non si accontentano mai, ed è per questo che Antonio Conte sfrutterà queste due settimane per parlare con la sua dirigenza e capire in quali reparti andare a rinforzare la propria rosa nel prossimo calciomercato, oltre che ovviamente lavorare con la squadra e prepararsi al meglio in vista del rientro.

In un certo senso già si sa dove il salentino andrà fare qualche accorgimento alla sua rosa, sull’out di destra, lato Di Lorenzo, dove al momento si può fare affidamento su Pasquale Mazzocchi che, comunque, continua a non convincere del tutto. Per questo motivo la dirigenza partenopea avrebbe iniziato a sondare una serie di profili insieme ad Antonio Conte, la cui attenzione sarebbe stata attirata da un giocatore della Serie A, che in questo inizio di stagione si sta mettendo in mostra con la maglia della sua squadra.

Stando infatti a quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel corso del suo consueto editoriale per TMW, nel prossimo calciomercato invernale il Napoli potrebbe tentare l’affondo per Jackson Tchatchoua dell’Hellas Verona, giocatore che per età e caratteristiche tecniche potrebbe decisamente fare al caso del salentino.

Non solo Serie A: il Napoli ha pronto anche un piano B

Il Napoli ha messo nel mirino Jakson Tchatchoua per andare a rinforzare la propria fascia destra nel prossimo calciomercato, ma il terzino dell’Hellas Verona non è l’unica soluzione sulla quale la dirigenza partenopea starebbe lavorando.

Secondo Niccolò Ceccarini, infatti, il club azzurro non avrebbe del tutto abbandonato la pista Ebimbe dell’Eintracht di Francoforte, giocatore che Manna ha provato a portare in Italia già in estate salvo poi abbandonare la presa perché non c’erano le condizioni giuste affinché l’affare andasse in porto. Nulla però è andato perso, ed a gennaio il Napoli potrebbe tanto tornare sull’esterno franco-camerunense come su Tchatchoua, decisione che alla fine spetta ad Antonio Conte.