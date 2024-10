Conte ha stravolto ancora il Napoli: svelata la mossa vincente

Venerdì pomeriggio il Napoli è riuscito a vincere una partita complicata come quella contro il Como, confermando tutta la sua forza, tecnica ma soprattutto tattica.

Si, perché a punti la formazione di Antonio Conte avrebbe potuto anche perdere contro quella di Cesc Fabregas, ma in corso d’opera è stata brava ed in grado di cambiare il suo assetto adattandolo all’andamento della partita, riuscendo alla fine ad avere la meglio. Ed il merito di chi può essere se non dell’allenatore salentino? Ancora una volta l’arma in più di una squadra che non ha alcuna intenzione di fermarsi arrivata a questo punto.

E menomale che l’anno sabbatico aveva male male ad Antonio Conte, ma l’impressione è che se pure gli avesse fatto bene i risultati non sarebbero cambiati.

Conte cambia ancora e vince: alla fine ha sempre ragione lui

Può cambiare assetto tattico ed interpreti, ma il risultato non cambia: Antonio Conte vince, sempre, ed è quello che sta succedendo anche al Napoli. Si pensava che l’anno di pausa potesse aver inciso negativamente sull’aura, ma non solo, dell’allenatore salentino, che invece ha studiando dimostrandosi essere all’altezza della situazione ma soprattutto al passo con i tempi del calcio moderno.

Lo confermano i numeri di questo inizio di stagione della formazione partenopea, perché dopo il disastro dell’anno scorso non era facile ritrovarsi al primo posto in classifica, in solitaria, a 7 giornate dall’inizio del campionato. Il merito, ovviamente, va alla squadra ma anche e soprattutto allo stesso Antonio Conte, in grado di sperimentare e cambiare in corso d’opera vincendo comunque. Com’è che si dice? “Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia“, ed è effettivamente quello che sta facendo il salentino con il Napoli.

Effettivamente da inizio campionato l’allenatore partenopeo ha sempre cambiato interpreti e modulo, che solo da poco è diventato il 4-3-3. Ma ciò che più sta stupendo è la capacità di Conte di cambiare in corso d’opera l’assetto tattico della sua squadra, cosa tra l’altro successa anche venerdì pomeriggio contro il Como permettendo al Napoli di vincere una partita che nel primo tempo sembrava andare in un’unica direzione. A farlo notare, riportandolo, è questa mattina Il Corriere dello Sport.

Stravolto l’assetto tattico per vincere: svelato il segreto di Conte

Alla fine del primo tempo Antonio Conte non poteva essere contento della prestazione ed il risultato della sua squadra, anche perché il tabellone luminoso recitava Napoli 1, Como 1, parziale che fra le altre cose andava piuttosto stretto ai Lariani.

Quindi che fare in questo caso: strigliare la squadra e rischiare di abbatterla ancora di più? No, Conte ha semplicemente stravolto le carte in tavola sorprendendo Fabregas e Como, che nel secondo tempo non ha praticamente mai impensierito Caprile. Studiando la situazione, il salentino non ha fatto “altro” che alzare il baricentro della propria squadra ed iniziare a pressare più decisa ed intensa gli avversari, creando una gabbia attorno a chi gli stava facendo più male, rubando palla, aggredendo ogni pallone e vincendo i duelli.Non era semplice, eppure alla fine il Napoli ci è riuscito, annientando quella che fino a venerdì sera era la squadra con più tackle riusciti in Serie A.