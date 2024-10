“Deve picchiare Kvara”, il tecnico fa discutere: polemica in conferenza

Parole scherzose, ma che hanno generato polemiche, soprattutto per quanto concerne la situazione su Kvaratskhelia.

Anche perché, a dirla tutta, in campo c’è già “chi lo mena” e in più occasione lo ha pure denunciato, Antonio Conte, lamentandosi a tal punto da farsi ammonire per proteste quando hanno appunto colpito, in diversi settori di campo, il talento georgiano degli azzurri.

Le parole in conferenza stampa hanno fatto discutere, tanto che il nome del tecnico è finito in tendenza sul social X, ex Twitter. Parole che appunto, non sono piaciute ai tifosi e in attesa di avere poi di nuovo in conferenza Antonio Conte – che sicuramente risponderà alle domande dei giornalisti. Ma toccherà aspettare, considerando che si giocherà tra praticamente due settimane.

“Picchierà Kvara”, lo scherzo non piace ai tifosi: cos’ha detto il tecnico

Le parole del tecnico non sono affatto piaciute ai tifosi e sono presto andate in tendenza, sui diversi social, con le stesse dichiarazioni che sono state riportate dai diversi organi di stampa.

In conferenza, il tecnico che ha preso voce su Kvaratskhelia, vedrà sicuramente risposta di Antonio Conte non appena prenderà parola il tecnico salentino, proprio per le diverse “botte” che subisce Kvara, partita dopo partita.

Perché è il tecnico D’Aversa che, in vista di Empoli-Napoli che sarà al rientro dalla sosta, ha già il “sistema” per fermare Kvaratskhelia: il suo connazionale – lo ha ovviamente detto scherzando – dovrà “picchiarlo”, così da non esserci al rientro dalla sosta.

Le parole su Kvaratskhelia e la sosta in Nazionale

Si ferma la Serie A e, al rientro dalla sosta per le Nazionali, si giocherà Empoli-Napoli. Un campo storicamente ostico per gli azzurri, specie se si considera quanto successo negli ultimi anni soprattutto e che vedrà soprattutto un Empoli che fino a questo momento ha dimostrato di poter dire la propria, con l’avvio importantissimo di D’Aversa che ha perso praticamente la sua prima partita contro la Lazio, proprio quest’oggi. Al rientro dalla sosta, in ogni caso, ci sarà la sfida tra Kvaratskhelia e Goglichidze, talento georgiano dell’Empoli. E D’Aversa ha risposto così: “Come fermare Kvara? Ho detto a Goglichidze che in Nazionale lo deve picchiare durante la settimana, così poi non lo affrontiamo al rientro dalla sosta”. Lo ha detto ridendo, ovviamente scherzando, eppure i tifosi del Napoli non l’hanno proprio presa benissimo, sui social.

Stop in Nazionale, i diversi azzurri impegnati

Sono diversi gli azzurri impegnati con le rispettive Nazionali. L’unico infortunato in casa azzurra, che non andrà in Nazionale a causa del problema fisico, è ovviamente Alex Meret. Poi ci sono alcuni calciatori che resteranno al Napoli per mancata convocazione, mentre quelli che seguono, sono i convocati delle Nazionali tra gli azzurri.