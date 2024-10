Indagini Ultras, anche Napoli coinvolta con la camorra: la rivelazione di Saviano

Le indagini che stanno riguardando le curve e gli Ultras di Milan e Inter portano a novità importanti anche per Napoli: la rivelazione di Saviano.

Nelle ultime settimana il calcio italiano è stato travolto da un problema che riguarda le due squadre milanesi ma che può colpire anche tutte le altre realtà a macchia d’olio. La situazione è tenuta sotto controllo sia dalla FIGC che dalle forze dell’ordine che intendono non lasciare nulla al caso e vogliono soprattutto debellare ogni tipo di problema da qui al futuro, in modo da rendere il calcio sempre più pulito e per le famiglie.

Il Napoli in passato ha avuto sicuramente alcuni problemi della stessa natura e ora, secondo Roberto Saviano, ci sono delle grosse novità in merito.