Napoli, Conte ha un problema con Gilmour: svelato il perché

Arrivato con aspettative altissime, Billy Gilmour fino a questo momento non è riuscito a trovare lo spazio sperato in quel di Napoli.

Ed è un peccato, visto e considerato che per adularlo a lasciare la Premier League per l’Italia Antonio Conte gli aveva promesso centralità all’interno del suo progetto tecnico. Il fatto è che l’allenatore salentino sembrerebbe avere un problema enorme con il centrocampista scozzese, fino a questo momento impiegato in 4 miseri spezzoni di partita.

La speranza è che la situazione possa cambiare presto, anche perché sennò c’è il serio rischio che Gilmour possa pentirsi della scelta fatta in estate, ma il fatto che è Conte sarebbe difatti spalle al muro, visto che non può fare diversamente che escludere l’ex Brighton.

Conte ha un problema con Gilmour

Billy Gilmour è stato uno dei tanti grandi acquisti dell’estate di calciomercato del Napoli. All’inizio si credeva e sperava che il centrocampista scozzese potesse avere lo stesso impatto del connazionale, Scott McTominay, ma invece fino a questo momento l’ex Brighton e Chelsea è stato utilizzato con il contagocce da Antonio Conte.

Una delusione in primis per il calciatore, che ha lasciato la Premier League convinto di poter essere protagonista anche in Serie A. Il rischio che Gilmour possa diventare uno dei tanti c’è, anche perché è come se l’allenatore salentino non lo considerasse proprio, ma non per sua volontà, visto e considerato che ha spinto lui per averlo a Napoli, ma perché è come se in qualche modo si trovasse spalle al muro senza via di uscita.

Ma in effetti non può essere diversamente considerando il fatto che la squadra sta finalmente girando come si deve. Non solo, anche perché c’è da fare i conti con un altro aspetto, che fra le altre cose mette anche piuttosto in imbarazzo Antonio Conte, come scrive questa mattina Il Corriere dello Sport. Come fai in questo momento storico a privarti di un giocatore della forma di Stanislav Lobotka? È impossibile, ed ecco perché, almeno per il momento, lo spazio in quel di Napoli di Gilmour è decisamente ridotto.

Gilmour già fuori dai piani? La risposta di Conte

Billy Gilmour oggi non trova spazio in quel di Napoli, anche perché davanti a sé uno Stanislav Lobotoka che ha rispolverato la forma dell’anno dello Scudetto. A fronte di questo Antonio Conte non ha il coraggio di privarsi di un giocatore come lo slovacco in questo momento, sempre pronto e carico anche perché aiutato dal fatto che non ci sono competizioni europee che gli permettono difatti di recuperare subito.

Che non si pensasse che questa situazione non dispiaccia al salentino, assolutamente. Nel suo intervento in conferenza stampa nel post partita del Maradona contro il Como, infatti, l’allenatore del Napoli è come se si fosse trovato in difficoltà a rispondere in merito all’utilizzo di Gilmour, dicendo che vorrebbe utilizzarlo di più, poi per l’appunto vede Lobotka e pensa: “Come faccio a privarmene?“. Insomma, non è ancora arrivato il momento dello scozzese, ma serve pazienza, perché il duro lavoro prima o poi viene sempre premiato.