Napoli: Lukaku torna in Belgio, impazziscono i tifosi

Cosa ha fatto Lukaku? L’attaccante dopo la partita contro il Como ha lasciato l’Italia. Ecco dove è stato avvistato.

Tifosi impazziti da Romelu Lukaku, che ha già conquistato i tifosi azzurri. Voluto fortemente da Antonio Conte, l’attaccante si sta mettendo in forma e nel frattempo regala spettacolo anche grazie a delle reti importanti.

Il belga ha tutte le qualità per fare la differenza nel campionato italiano, ed essere l’uomo in più degli azzurri che puntano tanto sulle doti del calciatore che sotto Conte ha sempre fatto bene in carriera.

Per il tecnico salentino, Lukaku è il prototipo perfetto di attaccante. Ecco perché ha da sempre mostrato grande fiducia nei confronti del calciatore che contro il Como ha messo a segno una doppietta ed un assist decisivo.

Spunta un retroscena riguardo il dopo partita contro il Como. Ecco la decisione di Lukaku riguardo la convocazione con la sua Nazionale: il calciatore ha lasciato Napoli, ecco perché.

Dopo la sfida di Serie A, Lukaku ha lasciato Napoli e l’Italia: ecco svelati i motivi della sua partenza, con i tifosi impazziti da Big Rom.

Lukaku torna in Belgia: ecco cosa è successo

Il giocatore è stato immortalato dalle telecomare nel corso della partita di campionato Anderlecht-Standard Liegi. L’attaccante del Napoli era presente quest’oggi sulle tribune dello stadio, per assistere al big match del campionato belga.

L’immagine è diventata subito virale ed anche l’esultanza di Lukaku per la vittoria dell’Anderlecht contro lo Standard Liegi ha fatto il giro del web.

Il giocatore nelle prossime ore tornerà in Italia, visto che ha deciso di non partecipare alle sfide con la sua Nazionale. Lukaku sfrutterà questa sosta per completare il suo percorso di recupero, con l’obiettivo di tornare al top della forma.

Lukaku in Belgio per la partita Anderlecht-Standard Liegi

Approfittando del giorno libero, concesso da Antonio Conte, Romelu Lukaku ha deciso di raggiungere Bruxelles e stare vicino ai suoi figli. Inolte, l’attaccante del Napoli è stato visto allo stadio per la super sfida di campionato.

Il big match di questa decima giornata, ha messo di fronte Anderlecht-Standard Liegi. Cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht, Lukaku ha fatto il tifo della sua ex squadra che ha vinto 3-0.

Apprezzato dai tifosi, Big Rom è stato salutato in maniera calorosa dal pubblico. Inoltre, al termine della partita ha festeggiato con l’Anderlecht e i suoi giocatori negli spogliatoi. Il tutto è stato condiviso sui social, con i video che sono diventati subito virali.