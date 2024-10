Torino, infortunio Zapata: il sostituto arriva dal Napoli

Chi prende il Torino dal Napoli? Nuovi aggiornamenti di mercato relativi al prossimo colpo in entrata dei granata, che sono pronti a puntare sul giocatore azzurro.

L’infortunio al ginocchio di Duvan Zapata cambia i piani del Torino. Ecco perché, la società dovrà tornare sul mercato e prendere un nuovo attaccante.

L’occasione è ghiotta per il giocatore del Napoli, chiuso da un grande Romelu Lukaku. L’attaccante può tornare di moda per la società che, a questo punto, dovrà trovare un giocatore importante per sostituire il colombiano che, con molta probabilità, dovrà stare fermo ai box per parecchio tempo.

La serata del Meazza non è stata positiva per il Torino. Oltre alla sconfitta anche la beffa, con l’infortunio grave al bomber Duvan Zapata. L’attaccante colombiano, infatti, è uscito in lacrime e in barella dopo un problema al ginocchio.

Una torsione innaturale ha fatto crollare a terra il calciatore, che ha avuto problemi a rialzarsi. Necessario l’intervento della barella che ha permesso al calciatore di lasciare il campo tra gli applausi del pubblico.

Momento davvero difficile per il giocatore che, nelle prossime ore, si dovà sottoporre a degli accertamenti che chiariranno meglio l’entità dell’infortunio. Intanto, il Torino dovrà necessariamente tornare sul mercato in vista della sessione di gennaio 2025.

Il club, infatti, dovrà ingaggiare un nuovo attaccante. Ecco dal Napoli chi potrebbe andare a Torino.

Calciomercato Napoli: cessione al Torino dell’attaccante?

Cosa farà il Torino dopo l’infortunio di Duvan Zapata?

Di sicuro, il club granata dovrà correre ai ripari per mettere a disposizione di Vanoli un altro giocatore offensivo. Probabile che il club, fino a dicembre, possa andare avanti con Adams, Karamoh e Sanabria, in attesa dell’apertura ufficiale della sessione invernale 2025.

A quel punto, Vagnati potrebbe tornare in corsa per portare a Torino Giovanni Simeone del Napoli. L’attaccante argentino, infatti, chiuso a Napoli da Lukaku, potrebbe accettare la destinazione granata per fare il titolare della squadra di Vanoli.

Simeone a Torino al posto dell’infortunato Zapata? Suggestione di Vagnati

Difficile immaginare cosa farà il Torino che prima vuole capire meglio riguardo l’infortunio di Zapata. Le sensazioni che arrivano da Milano sono negative, con l’attaccante che rischia di aver già chiuso la sua stagione.

Il mercato degli svincolati può essere una possibilità anche se non è da escludere la pista che porta a Simeone che potrebbe lasciare Napoli e andare a Torino nel corso del prossimo mercato invernale 2025.

Non resta che attendere, dunque, riguardo la scelta della società granata.