Assalto Ancelotti e offerta irrinunciabile: lo vuole già a gennaio

Adesso le cose si sono complicate ed è in casa Napoli che viene a “pescare” Carlo Ancelotti, per il calciomercato del Real Madrid.

Dalla Spagna raccontano quello che sarà l’assalto a gennaio, nel calciomercato invernale, per cercare di convincere il calciatore azzurro a sposare la causa Merengues, dopo averlo seguito attentamente anche nell’esperienza partenopea quando, con Cristiano Giuntoli, lavoravano per il suo arrivo in azzurro.

Alla fine poi è arrivato a giocare al Napoli, avendo un impatto importante e che negli anni a seguire, ha portato pure allo Scudetto. Ma adesso, il grande salto ed incredibile, potrebbe arrivare per lui già a gennaio. E una proposta di questo tipo, da titolare indiscusso, potrebbe farlo vacillare nonostante l’annata incredibile che sta vivendo in maglia azzurra, con Conte in panchina.

Calciomercato: assalto di Ancelotti al Napoli per gennaio

A riportare le ultime di calciomercato del Real Madrid sono i media spagnoli di Fichajes.net che hanno spiegato quelle che sono le intenzioni di Carlo Ancelotti, che chiederà uno sforzo importante ai Blancos, legato proprio all’infortunio del suo calciatore.

Mentre in Italia ci sono stati, nel corso di questa settimana la bellezza di due infortuni pesantissimi e tra i titolari di due squadre importanti – vedi Bremer e Zapata tra Juventus e Torino – il Real Madrid ha appena perso il suo esterno, tra i titolarissimi e fedelissimi di Ancelotti, per una tripla lesione al crociato.

Un infortunio quasi mai visto prima, nella lesione totale dei tre legamenti al crociato e che spingono ora appunto, il Real Madrid, ad intervenire sul mercato per la stagione finita di Dani Carvajal. Conoscendo già il calciatore in questione, Ancelotti punterà tutto sull’esterno del Napoli, avendolo già allenato in azzurro.

Ancelotti ci prova: pronto a “scipparlo” al Napoli

Dalla Spagna spiegano come faranno follie economiche, facendo probabilmente vacillare il Napoli e il calciatore, per portare Giovanni Di Lorenzo al Real Madrid. Carlo Ancelotti lo conosce benissimo ed è probabilmente da quei momenti che ha formato il “carattere” per diventare poi il capitano del Napoli, che si sarebbe laureato campione dello Scudetto 2023 con Luciano Spalletti. Dallo Scudetto al Real Madrid di Mbappè, a gennaio il Real ci proverà a cifre importantissime.

Cifre da capogiro dal Real Madrid: colpo voluto già a gennaio

Carlo Ancelotti non lo vorrebbe a fine stagione, bensì già a gennaio, per sistemare la questione Carvajal. Secondo i rumors, sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra intorno ai 30-35 milioni di euro, che potrebbero a quel punto permettere al Napoli di realizzare poi un’operazione proprio sulla corsia a cifre simili, prendendo un altro innesto dal mercato. Ma Conte è stato chiaro: in questo momento, alcuni dei suoi titolari, sono incedibili. E tra questi, appunto, c’è Di Lorenzo.