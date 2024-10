Como, la società fa un regalo ai tifosi del Napoli: come riceverlo

Una vera e propria sorpresa per i tifosi del Napoli. Ecco come devono fare per ricevere il premio: arriva l’annuncio.

Comunicato ufficiale da parte del club, che ha condiviso questa iniziativa attraverso i propri profili social. Ecco il regalo pensato dalla società per i tifosi del Napoli.

Svelate anche le modalità, su come fare per ricevere questo premio che è arrivato dopo il bellissimo gesto durante l’ultima partita di campionato contro il Como.

La bella partita contro il Como, che ha permesso al Napoli di confermarsi al primo posto in classifica, ha lasciato dei segni dentro e fuori dal campo.

E’ di oggi, infatti, la notizia relativa all’annuncio da parte del Como che è rimasto sorpreso dall’accoglienza offerta al Maradona ai propri tifosi. Il club, infatti, ha fatto il complimenti ed ha lanciato una promessa in vista della sfida di ritorno, che si terrà a febbraio 2025.

Svelato il regalo del Como ai tifosi del Napoli

Arriva l’annuncio social da parte del club che apprezzato il tifo e l’entusiasmo da parte dei supporter azzurri che venerdì hanno assistito alla gara di campionato Como Napoli.

Un clima bello, quello del Maradona, che ha incantato anche gli ospiti con i tifosi che sono stati sopresi dalla bella accoglienza da parte dei padroni di casa.

Per questa ragione, la società ha deciso di comunicare l’iniziativa attravero i propri profili social ufficiali.

Il messaggio è stato subito condiviso e commentato da parte dei tifosi del Napoli che hanno apprezzato il gesto del Como che ha promesso una birra in omaggio a chi si presenterà al Sinigaglia per il match di ritorno.

Como: una birra in omaggio ai tifosi del Napoli

Appuntamento, dunque, alla sfida di ritorno che si terrà a febbraio 2025. In quell’occasione la società, come promesso quest’oggi, omaggerà i tifosi del Napoli con una birra in regalo.

E’ questa, infatti, l’iniziativa pensata dal club lombardo che venerdì ha perso al Maradona per 3-1. L’esperienza in città, però, è andata ben oltre il risultato e anche i tifosi ospiti hanno apprezzato l’ospitalità del popolo napoletano. Ecco perché, per ogni tifoso del Napoli che andrà in trasferta al Sinigaglia per il match di ritorno contro il Como, la società regalerà una birra.