Italia, Spalletti lo fa fuori dopo i gol: scoperto il motivo

E’ il momento di tornare nel mondo delle Nazionali perché c’è una conferma in merito a quello che è accaduto che fa tanto discutere e riguardano i convocati di Spalletti per l’Italia.

La Nazionale che è riuscita a vincere le prime due partite della nuova Nations League riscattando la delusione degli Europei con due ottime prestazioni convincenti contro Francia e Israele dove sono arrivati 6 punti, ora vuole ripetersi ancora continuando la scia di risultati positivi affrontando il Belgio e ancora l’Israele per la gara di ritorno. Intanto, è polemica per le convocazioni di Spalletti per l’Italia.

In molti calciatori italiani hanno iniziato la stagione confermandosi tra i migliori del campionati ma nonostante questo sono arrivate delle esclusioni da parte del ct Spalletti per la Nazionale con l’Italia che dovrà fare a meno di nomi importanti per le prossime gare. Una lista che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca ad alcuni giocatori, mentre ci sono state anche delle sorprese in positivo.

Italia, convocati Spalletti: sorprese e spiegazioni

Arrivano aggiornamenti in merito a quella che è la situazione legata all’Italia di Luciano Spalletti e quello che è accaduto nel secondo giro di sosta Nazionali che porta a nuovi convocati che appaiono nella lista del commissario tecnico che ha stupito ancora una volta in tanti. Perché ora sono stati spiegati anche i motivi di alcune scelte.

Nella lista convocati di Spalletti sono 4 le sorprese, che diventano poi 5 dopo l’infortunio di Kean e la chiamata per Lucca. Perché per l’Italia ci sono Di Gregorio, Gabbia, Pisilli e Daniel Maldini (figlio di Paolo) che festeggiano la loro chiamata in Nazionale.

A farne le spese è ancora una volta uno strepitoso Mattia Zaccagni che si sta rivelando fondamentale per la sua Lazio a suon di gol, assist e giocate decisive durante ogni partita. Perché Spalletti ha deciso di non convocare nell’Italia nemmeno stavolta Zaccagni e ora c’è grande caos su questo tema.

Adesso però sembrano essere arrivate spiegazioni come riferito dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che spiega quelli che sono stati i motivi dietro la mancata chiamata nei confronti di Zaccagni da parte di Spalletti nella lista convocati dell’Italia.

Secondo il quotidiano Corriere dello Sport, infatti, l’assenza del capitano della Lazio è dovuta soltanto alle incongruenze tecniche visto che l’allenatore ha scelto di passare ad un 3-5-2 come modulo di riferimento. Diversi i giocatori rimasti fuori per questo motivo e tra questi c’è Zaccagni che ha rivelato di aver parlato con Spalletti su questa situazione.