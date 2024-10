Napoli, furia Kvaratskhelia: ecco cosa sta accadendo col club

A Napoli ha preso in poco tempo il soprannome di Kvaradona, facendo riferimento a quella che è stata una leggenda e la storia del mondo del calcio e ancor di più a Napoli, Diego Armando Maradona. Ma mescolare il sacro col profano però può essere pericoloso, soprattutto in una città come quella partenopea.

Ci sono delle nuove e importanti notizie che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro sulla situazione legata alla stella del calcio georgiana. Perché Kvaratskhelia resta un punto di riferimento e una vera star del Napoli, ma l’accostamento a Maradona sembra troppo anche per lui e le sue giocate mostrate nell’anno dello scudetto. Ancor di più se si valuta un paragone a livello sentimentale.

Perché è ovvio che Kvara ha un fortissimo legame con la città di Napoli, ma è anche vero che quest’estate era pronto ad andare via se non si fossero messi di mezzo il Napoli e Antonio Conte per tenerlo ad ogni costo. Ora però bisogna capire che futuro ci sarà per l’attaccante georgiano visto che Kvaratskhelia è alle prese con un rinnovo con il Napoli che bisognerà chiudere o sarà addio.

Kvaratskhelia-Napoli, la verità su quanto sta accadendo

Si continua a parlare di quella che è l’attuale situazione in casa Napoli legata al futuro di Kvaratskhelia che tratta con il club il rinnovo di contratto. Nelle ultime settimane ci sono stati degli importanti sviluppi da dover registrare con le parti che hanno avuto diversi contatti tra di loro.

Per molti il rinnovo di Kvara con il Napoli è sempre più lontano, con il giocatore che chiede 8 milioni e la società che non va oltre i 6 compresi bonus. Ad oggi non può restare così la situazione anche perché il giocatore continua a guadagnare 1,5 milioni di euro e serve una svolta in un senso o nell’altro.

Per quanto svelato però ora da Valter De Maggio, invece, ci sono importanti notizie sul futuro di Kvaratskhelia pronto a rinnovare col Napoli. Per il giornalista di Kiss Kiss le parti sono pronte a chiudere l’accordo e ormai è tutto praticamente fatto, si attende l’annuncio.

Ma se non si dovesse chiudere il rinnovo di Kvaratskhelia allora lo stesso giocatore si incazzerà secondo De Maggio visto che è da oltre un anno che chiede e crede di meritare un ingaggio da big. Il suo agente e suo padre continuano i contatti col Napoli.