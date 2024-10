Napoli, pugno duro di Conte: “Chiuse le porte in faccia”, il retroscena

Il Napoli sta andando molto bene in questo periodo ma Antonio Conte non lascia nulla al caso: ha usato il pugno duro nello spogliatoio.

L’allenatore è soddisfatto e felice di come sta andando la stagione ma ha chiesto alla squadra di migliorare ancora, di fare ancora grandi passi in avanti perché i rischi di perdere terreno e di lasciare il passo alle altre squadre è sempre dietro l’angolo e ci sono pericoli davvero imminenti. La sosta dalla Serie A per due settimane sarà fondamentale per alcuni calciatori per recuperare le forze ma anche per lavorare ancora di più e meglio per convincersi che il futuro può essere davvero roseo.

Antonio Conte ha stravolto il Napoli nel carattere e nella convinzione di poter fare grandi cose: il suo lavoro è appena iniziato e può fare ancora meglio.

Conte usa il pugno duro con il Napoli: le ultime

Antonio Conte sta provando a cambiare totalmente il Napoli dall’interno, e vuole far sì che la sua esperienza e la sua qualità possano diventare di interesse comune per tutto il club, partendo dalla dirigenza, con De Laurentiis in testa.

I cambiamenti portati e apportati da Conte e dal suo staff al Napoli sono già ben visibili in campo e nell’atteggiamento di tutti i calciatori prima e dopo le partite. La situazione legata al futuro è in netto miglioramento, come ben dimostrano i risultati.

Secondo le ultime notizie, Antonio Conte sta usando il pugno duro nello spogliatoio del Napoli: ha deciso di chiudere le porte in faccia agli extra squadra.

De Laurentiis e agenti fuori: Conte non ammette intromissioni

Il Napoli sta andando benissimo in questo inizio di stagione e Conte non vuole né ammetterà distrazioni che possano stravolgere in negativo l’ambiente che sta costruendo.

Secondo quanto riferisce Repubblica, Antonio Conte ha chiuso le porte dello spogliatoio a De Laurentiis e agli agenti dei calciatori. Lo scorso anno è stato proprio questo uno dei problemi principali del club azzurro, con troppe voci a destabilizzare la squadra che non stava andando nel verso giusto e alla fine è crollata definitivamente.

Conte è un “sergente di ferro”, com’è ben noto, e anche al Napoli sta adottando il suo metodo con molta convinzione, con buona pace dei calciatori che sono contentissimi di essere entrati in un loop positivo che può portare a grandi cose.

Patto Conte-De Laurentiis: è tutto nelle mani del tecnico

Antonio Conte è l’allenatore perfetto per De Laurentiis. Ha sempre voluto un manager che potesse allenare e tenere anche il controllo diretto dello spogliatoio e con il tecnico leccese ha trovato tutto questo. Il patto che è nato tra i due in estate può continuare così per molto tempo se il patron azzurro accontenterà l’ex Juventus anche con le richieste sul mercato.

Al Napoli è tornato il sereno, portato da Conte e dalla volontà di De Laurentiis: ora sono tutti compatti verso un obiettivo di grandissime dimensioni.