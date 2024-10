Napoli, rinforzo in difesa per Conte: è fatta per il marocchino

La squadra è già competitiva di suo, ma nel prossimo calciomercato invernale Antonio Conte potrebbe comunque fare qualche accorgimento.

A conferma di questo il fatto che il Napoli sarebbe al lavoro per anticipare la concorrenza per il giovane difensore marocchino, profilo che per caratteristiche si sposa alla perfezione con lo stile di gioco del salentino. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma l’impressione è che già nelle prossime settimane le parti si possano sentire, se non addirittura incontrare, per mettere delle basi solide per l’accordo che poi potrebbe e dovrebbe essere raggiunto a gennaio.

Il Napoli si rinforza in difesa con il marocchino

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che punta ad essere protagonista in Serie A anche a gennaio dopo un’estate ricca di colpi entusiasmanti. A differenza di quanto successo negli scorsi mesi, quest’inverno De Laurentiis e Conte puntano a puntellare la rosa solo ed unicamente in quei reparti dove c’è bisogno, come ad esempio la difesa centrale, che nonostante i vari Rrahmani e Buongiorno si è dimostrata essere priva di riserve all’altezza dei titolari.

Per questo motivo, su richiesta dell’allenatore salentino, nel prossimo calciomercato la dirigenza partenopea lavorerà proprio su questo, andando alla ricerca di giocatori che possano fare al caso delle ambizioni e del progetto tecnico del club. Neanche il tempo di svelare la strategia che già diversi nomi sarebbero stati accostati al Napoli, che a quanto pare avrebbe già le idee piuttosto chiare.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri canali social, per andare a rinforzare e completare la difesa in quel di gennaio, il club partenopei avrebbe messo gli occhi sul difensore del Deportivo Alaves Abdel Abqar, classe ’99 con un valore di mercato che si aggira attorno ai 7,5 milioni di euro stando a dati Transfermarkt.

Il Napoli deve guardarsi bene le spalle dalla concorrenza

Il cartellino di Abdel Abqar potrà anche valere 7,5 milioni di euro, ma il difensore marocchino potrebbe approdare a Napoli a parametro zero. Secondo Ekrem Konur l’intenzione di Conte e De Laurentiis è proprio questa, sfruttare la scadenza del contratto del classe ’99 il prossimo giugno per ingaggiarlo senza investire soldi che potrebbero poi servire per altri reparti.

Nel momento in cui il club partenopeo decide di affondare il colpo decisivo su Abqar lo deve fare a tempo strettissimo, visto che sul ragazzo ci sarebbe il forte interesse anche di altri club importante come la Roma, il Valencia ed il Siviglia.