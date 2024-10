Napoli, si apre il caso Kvaratskhelia: è nato uno scontro pesantissimo

Khvicha Kvaratskhelia rischia di diventare un grosso problema per il Napoli: sembra assurdo eppure è così perché ora si è aperto un nuovo caso.

L’attaccante georgiano, si sa, è la punta di diamante di questa squadra ma nelle ultime partite sta dimostrando un pizzico di difficoltà in più nel riuscire a risolvere le partite a modo suo. Tecnicamente è indiscutibile, è il fiore all’occhiello degli azzurri e anche di tutta la Serie A, il suo apporto alla squadra è sempre importantissimo ma ora sta iniziando a essere un po’ nervoso con se stesso, con gli arbitri e con tutto l’ambiente circostante. Perché?

Antonio Conte vuole un Kvaratskhelia sempre più coinvolto nel gioco e sempre più leader in campo ma ora spunta un grosso problema da risolvere.

Napoli, nasce un caso Kvaratskhelia: il motivo

Il Napoli si gode il primo posto in classsifica e guarda con fiducia al futuro, soprattutto osservando a distanza le difficoltà di tutte le altre big che anche nell’ultimo weekend hanno sofferto tantissimo e mostrato gravi difficoltà. Il periodo complicato per gli azzurri di Antonio Conte non è ancora arrivato e dopo la sosta ci sarà una serie di partite difficilissime da affrontare, contro tutte le big, ma sarà un grande banco di prova da superare.

Con un Kvaratskhelia in più, spera Antonio Conte. Il georgiano è sempre al centro del gioco ma non riesce sempre a essere incisivo e decisivo come lo vorrebbero a Napoli.

Secondo le ultime notizie, in casa Napoli sta nascendo un problema Kvaratskhelia: e lo si nota dal suo nervosismo costante.

Kvaratskhelia-Napoli: quale futuro? Le ultime

Khvicha Kvaratskhelia è il calciatore più talentuoso del Napoli ma il suo futuro è in bilico e rischia di creare problemi importanti agli azzurri. Da mesi si parla del rinnovo di contratto ma al momento le trattative sono ferme e non si sbloccano. Il georgiano guadagna 1.5 milioni di euro ed è uno dei calciatori meno pagati del Napoli. Il suo stipendio è inversamente proporzionato al suo valore all’interno della rosa azzurra e questo sta creando qualche problema.

Stando a quanto riferisce Il Mattino, nelle ultime due settimane ci sono stati più incontri ravvicinati tra il direttore sportivo Manna e l’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, che è stato 12 giorni in città per cercare di arrivare a un accordo.

Ma non sono arrivati alla fumata bianca. E ora Kvara inizia a essere nervoso e i tifosi preoccupati: a fine stagione rischia la cessione se non arriva il rinnovo.

Distanza tra Kvaratskhelia e il Napoli: fissato il prezzo

“Tira, tira, la corda si spezza“, recita un noto detto e lo stesso vale anche tra Kvaratskhelia e il Napoli sulla questione rinnovo. Il calciatore vuole 8 milioni a stagione prolungando fino al 2029, il Napoli gli offre la stessa data di scadenza ma a 6 milioni. Jugeli tira da un lato, Manna e De Laurentiis dall’altro: così facendo nessuno cederà e si arriverà alla spaccatura.

Il Napoli ha fissato il prezzo di Khvicha Kvaratskhelia: 100 milioni di euro per cederlo alla fine di questa stagione. PSG e Manchester City sono fortemente interessati ma si può scatenare l’asta. L’unico modo per trattenerlo al Napoli è il rinnovo di contratto.