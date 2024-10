Serie A, infortunio in Nazionale: problema al tendine d’Achille

Pessime notizie che arrivano dalla Nazionale, perché il calciatore è costretto a tornare in Italia dopo un infortunio che complica la sua stagione e ora c’è da capire non condizioni e tempi recupero.

Ci sono novità molto importanti che riguardano ora quello che è accaduto perché c’è un’altra pessima notizia per il club che deve fare i conti con qualche infortunio più del previsto in questo inizio di stagione e adesso c’è un altro giocatore che si è fatto male e rischia seriamente di dover restare fermo per diverso tempo. Una brutta notizia per lui e il club che ora dovrà cercare di capire come fare le prossime partite.

Pericolo dietro l’angolo perché si parla addirittura di un infortunio al tendine d’Achille e in Italia ci ricordiamo bene ciò che è capitato al povero Domenico Berardi che ha riportato una rottura del tendine a marzo e che gli è costata l’operazione, la stagione e l’Europeo con l’Italia.

Ora il giocatore è appena tornato con il Sassuolo in Serie B e proprio in questi giorni ha ricevuto di nuovo la convocazione dal suo club e ha rimesso piede in campo. Adesso però c’è un altro calciatore di Serie A che si è infortunato in Nazionale.

Infortunio in Nazionale: un club di Serie A in allerta

Possibile lungo stop per un calciatore che in questo momento dovrà stare solo a riposo dopo la notizia che è uscita fuori. Perché un altro giocatore si è fatto male e rischia di dover restare fermo per diverso tempo. C’è grande apprensione per il club di Serie A che aspetta di capire quello che sta accadendo.

Non prenderà parte alle prossime partite della Nazionale il calciatore di Serie A che si è infortunato, perché arrivano conferme direttamente dal commissario tecnico che ha svelato quella che è la situazione fisica del giocatore che non è al meglio della forma.

Salterà le gare amichevoli e quelle valide per le qualificazione al Mondiale del 2026. Brutte notizie per la Serbia che conferma l’infortunio di Ivan Ilic del Torino. Il centrocampista granata che si è fermato nelle ultime ore ha riscontrato un problema al tendine d’Achille e per questo non giocherà le partite con la sua Nazionale.

Davvero brutte Ivan Ilic che si è infortunato al tendine d’Achille e ora il Torino vuole sapere quanto dovrà restare fermo. Decisive saranno le prossime ore per fare ulteriori accertamenti sul giocatore.