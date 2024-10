Allarme Kvaratskhelia, infortunio serio: immagini choc dalla Georgia

Khvicha Kvaratskhelia fa preoccupare il Napoli e tutti i suoi tifosi: le immagini che arrivano dalla Georgia sono per i fotti di stomaco.

L’attaccante georgiano con Antonio Conte si sta vestendo con un abito tattico leggermente diverso rispetto al passato che lo ha portato a cambiare un po’ le sue abitudini in campo e anche i suoi numeri sono leggermente diversi rispetto al passato. Resta sempre al centro del gioco dei partenopei, sempre con il pallone tra i piedi e sempre pronto a far male, questa volta in coppia con Romelu Lukaku e con il supporto di Politano e McTominay in splendida forma.

Dalla Georgia, però, arriva un allarme serio che riguarda le condizioni di Kvaratskhelia, arrivato infortunato in patria per le partite di Nations League.

Infortunio Kvaratskhelia: polemica dalla Georgia

Il Napoli si gode il talento di Khvicha Kvaratskhelia che pian piano sta entrando sempre meglio nei meccanismi di Conte e che dovrà essere determinante d’ora in poi per riuscire a tenere il passo che si è avuto fino a questo momento per tenersi stretta la vetta della classifica.

Ora Kvaratskhelia sarà impegnato con la sua Georgia per le partite di Nations League, contro Ucraina e Albania, per tenere la testa della classifica del girone della Lega B ma la sua presenza in campo non è certa.

Le immagini che arrivano dalla Georgia sulle condizioni di Kvaratskhelia fanno discutere: l’infortunio sembra essere molto serio.

Infortunio al piede per Kvaratskhelia: è successo con il Como

La partita contro il Como è stata una delle peggiori per Kvaratskhelia, che non è riuscito a dare il suo solito apporto alla squadra, anche per l’attenzione personale che gli è stata dedicata dagli uomini di Cesc Fabregas che spesso lo hanno ingabbiato e gli hanno reso impossibile i suoi classici movimenti.

Al termine della partita, Kvaratskhelia ha sentito anche un forte dolore al piede che si è protratto nei giorni successivi e ora dalla Georgia arrivano le immagini e le pesanti accuse. Il portale georgiano sportall.ge, ha pubblicato una foto dei piedi tumefatti di Kvaratskhelia, evidentemente martoriato dagli avversari durante Napoli-Como.

La caviglia e il piede destro di Kvaratskhelia sono estremamente gonfi e questo preoccupa tutti i georgiani ma anche i tifosi del Napoli: ce la farà a recuperare in tempo per le prossime partite?

I tempi di recupero di Kvaratskhelia

Le immagini dei piedi di Kvaratskhelia non sono certamente un bel vedere e dimostrano anche le difficoltà di un calciatore come lui di dover gestire calci e colpi di ogni genere durante le partite. E dalla Georgia lanciano la polemica: “Gli arbitri italiani andrebbero multati per la maleducazione che usano nei confronti di Kvara non fischiando mai fallo“.

L’infortunio di Kvaratskhelia non dovrebbe essere troppo preoccupante e i tempi di recupero potrebbero aggirarsi intorno a una settimana. È probabile che salti il primo impegno della Georgia, contro l’Ucraina, ma poi potrebbe essere in campo contro l’Albania lunedì 14 ottobre. I tifosi del Napoli lo aspettano pronto e carico per la sfida di Empoli del 20 ottobre.