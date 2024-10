Inchiesta ultras: beccato un altro giocatore, sarà interrogato

C’è un nuovo nome nel registro degli indagati riguardo l’inchiesta ultras che si sta portando avanti in Italia dopo quello che è venuto fuori e accaduto a Inter e Milan principalmente in Serie A.

Sta tenendo banco da settimane quello che è accaduto nelle ultime settimane perché adesso si cerca di capire come approfondire meglio ancora la cosa con tutti gli indizi possibili che possono portare ad un vero risvolto negativo della vicenda. Un momento delicato per diversi club di Serie A che sono stati messi sotto scacco dagli ultras e dai malviventi che ora possono metterli nei guai.

Situazione veramente paradossale che sta vivendo il calcio italiano che è stato messo per l’ennesima volta in cattiva luce per i fatti che sono avvenuti e che ora sono saltati fuori a distanza di anni. Perché l’inchiesta ultras incide su tanti aspetti economici che possono aver danneggiato il calcio italiano e ora club di Serie A anche che sono coinvolti si ritrovano in una posizione spiacevole.

Inchiesta Ultras, altro calciatore indagato

Non è per niente finita, anzi, sembra appena iniziata l’inchiesta ultras che continua a portare sempre di più delle nuove notizie in merito a quello che sta accadendo. Perché continuano le indagini e ora è stato scoperto il nome di un altro giocatore davvero importante che può incidere in quelli che sono i prossimi interrogatori con gli inquirenti che cercano di far venire fuori la verità.

Nelle ultime settimane sono venuti fuori nomi di personaggi più che noti nel mondo del calcio, perché è stato evidenziato quello che è accaduto per alcuni club di Serie A che sono stati minacciati dagli ultras come Inter e Milan per la questione biglietti e non solo.

Coinvolti molte persone di spessore del calcio italiano come anche Zanetti, Inzaghi, Calabria, Skriniar e Materazzi su questa vicenda che continua ad andare avanti cercando di far venir fuori la verità. Intanto, dopo le intercettazioni trovate con i nomi sopra scritti con l’ormai ex capo della Curva Nord Marco Ferdico in merito ai biglietti per la finale di Champions giocata a Istanbul, ora c’è un altro nome che viene fuoir.

Infatti, si parla di quelli che sarebbero stati i contatti tra Marco Ferdico e anche Hakan Calhanoglu che dalle intercettazioni pare abbia incontrato in passato proprio l’ex capo ultras del club nerazzurro e ora dovrà esser interrogato.