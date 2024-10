Napoli, colpo in attacco: beffa Juve

La partita Scudetto tra Napoli e Juventus si gioca sul campo e anche sul mercato: c’è un nuovo colpo in comune.

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno taccuini molto simili che possono diventare estremamente importanti e potrebbero intrecciarsi già nel calciomercato di gennaio, visto che entrambe le squadre stanno cercando di migliorare ancora di più le rispettive rose per permettere ai due allenatori di lottare fino alla fine per obiettivi estremamente importanti che sono alla portata.

A gennaio ci saranno movimenti di mercato molto importanti per entrambe le squadre e ci sono anche situazioni che possono intrecciarsi.

Calciomercato: intreccio Napoli-Juventus per l’attacco

Napoli e Juventus stanno vivendo due stagioni simili ma diverse. Le due società hanno deciso di avviare un nuovo progetto, ognuno importante a modo suo, per cambiare totalmente il futuro e creare un processo positivo per le prossime stagioni.

Juventus e Napoli nelle ultime due stagioni si sono scambiati i direttori sportivi e per questo motivo ci sono molti obiettivi comuni che possono creare screzi di mercato già a partire dalla finestra di trasferimenti di gennaio 2025.

Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, c’è un clamoroso intreccio in corso tra Napoli e Juventus che riguarda il prossimo attaccante.

Napoli e Juventus si sfidano per l’attacco

La Juventus sta cercando un nuovo attaccante da affiancare a Dusan Vlahovic per completare il reparto offensivo e sta guardando alla Serie A per riuscire ad accontentare le richieste di Thiago Motta. Il serbo sta facendo il bello e il cattivo tempo per i bianconeri e Milik è ancora infortunato, per questo si è aperto un clamoroso intreccio con il Napoli.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, il primo nome sulla lista di Giuntoli e Thiago Motta per la Juventus è Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli ha trovato pochissimo spazio con Conte fino ad ora e potrebbe essere una pedina fondamentale per l’immediato futuro della Juve.

Il Napoli chiede 20 milioni per cedere Raspadori alla Juve. Se ne parlava anche in estate ma poi l’affare non si concretizzò mai perché i bianconeri non riuscivano ad accontentare le richieste di De Laurentiis. A gennaio, però, proveranno un nuovo affondo per regalare a Motta l’attaccante atipico che ha chiesto per fare concorrenza a Vlahovic.

Lucca al Napoli al posto di Raspadori: c’è anche la Juve

Il Napoli può acquistare Lucca con i soldi della cessione di Raspadori. Eppure anche in questo caso c’è lo zampino della Juve. L’attaccante dell’Udinese è la seconda scelta dei bianconeri qualora non si dovesse concretizzare l’accordo con gli azzurri per l’ex Sassuolo.

Insomma a gennaio sono previsti i fuochi d’artificio tra Napoli e Juve per l’acquisto del nuovo bomber. Conte preferisce un attaccante fisico, un ariete d’area di rigore, come vice Lukaku e per questo sarebbe propenso all’addio di Raspadori per l’arrivo di Lucca.