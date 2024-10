Napoli: Lobotka al Barcellona? Il sostituto è già stato scelto

Quale sarà il futuro di Lobotka al Napoli? Nuove voci sul Barcellona, il giocatore è tentato dai blaugrana. Ecco chi arriva in azzurro.

Uomo in più del Napoli, Stanislav Lobotka ha conquistato il popolo azzurro. Il centrocampista è tornato ad essere il faro del centrocampo e contro il Como ha giocato una delle partite più belle da quando è in Italia.

Prestazione sublime, da parte del calciatore slovacco, che ha impressionato anche Cesc Fabregas che ha elogiato pubblicamente Lobotka.

Intanto, le sirene del Barcellona tornano a suonare per Lobotka che a 29 anni è pronto per una grande del calcio europeo. Il Napoli non si dispera ed ha già individuato l’eventuale sostituto: ecco tutti i dettagli.

Antonio Conte in questa sua esperienza in azzurro sta facendo affidamento su Lobotka, che sotto la sua gestione è tornato ad essere uno dei protagonisti indiscussi della squadra.

Dopo un anno no, il giocatore slovacco è tornato a dirigere il centrocampo del Napoli. Ecco perché nuove società si sono messe in coda per chiedere informazioni agli azzurri per quanto riguarda l’acquisto di Lobotka, che da sempre piace al Barcellona.

I blaugrana, infatti, sono alla ricerca di un calciatore come lui e sono pronti a tornare alla carica nel prossimo mercato. Difficile immaginare la reazione del Napoli, che in un momento così particolare non potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di cedere al Barcellona Lobotka.

Discorso diverso, invece, per il calciatore che a 29 anni si troverebbe davanti ad una grossa opportunità. Ecco perché, Manna non si vuol far trovare impreparato sull’argomento e in caso di clamorosa cessione di Lobotka, è pronto a puntare su un nuovo regista che completerebbe il reparto con Gilmour.

Napoli: chi prendono al posto di Lobotka?

Valutazioni in corso da parte della società che, però, ha già individuato il profilo da prendere in caso si concretizzasse l’affare per quanto riguarda la cessione al Barcellona di Lobotka.

Le voci già circolano in città, anche se concretamente non è arrivata nessuna proposta con il Napoli che intende tenerse lo slovacco.

Però, se dovesse andare in porto l’affare Manna potrebbe puntare tutto su Samuele Ricci che è il profilo scelto per sostituire Lobotka. L’ex Empoli, insieme a Gilmour che è già presente in rosa, sarebbe il sostituto perfetto dello slovacco.

Barcellona su Lobotka? La verità

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, ad oggi non ci sono possibilità di un addio dal Napoli di Lobotka. Nemmeno se dovesse presentarsi alla porta il Barcellona, che già in passato ha provato a prendere il calciatore.

Ovviamente, le vie del mercato sono infinite e se dovesse arrivare una super proposta il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe cambiare idea anche se ad oggi la sensazione è che tutto resti invariato.