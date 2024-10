Napoli: nuovo colpo dal Chelsea, annuncio del giocatore

Nei discorsi con il Chelsea che hanno portato a Napoli Romelu Lukaku, si è discusso anche di un altro calciatore. Ecco le ultimissime sul prossimo obiettivo i in arrivo dai Blues.

Valutazioni in corso da parte del calciatore, che è finito sotto la lente d’ingradimento del Napoli per il prossimo calciomercato. Considerato uno dei migliori talenti sulla piazza, alla fine è rimasto al Chelsea anche se con i Blues lo spazio è ridotto a causa della folta concorrenza.

Difatti, fino ad oggi, ha totalizzato zero presenze in Premier League ed appena due apparizioni divise fra Conference ed EFL Cup. Una situazione particolare, considerando anche il numero di gocatori sotto contratto con il Chelsea, che può portare la società inglese a valutare la cessione del calciatore nel prossimo mercato.

Ecco l’annuncio del ragazzo, in merito all’ipotesi di un trasferimento al Napoli.

Chiuso da una concorrenza incredibile, a 21 anni non è ancora arrivato il definitivo salto di qualità per il calciatore che è considerato un enfant prodige.

L’arrivo al Chelsea, in un certo senso, non ha contribuito alla sua crescita visto che non riesce mai a trovare spazio in Prima Squadra. Ecco perché, durante la trattativa per l’arrivo a Napoli di Lukaku, i dirigenti azzurri hanno provato ad inserire nell’affare anche il calciatore.

Il via libera della società, però, non è arrivato con Enzo Maresca che alla fine ha bloccato l’operazione per tenere in squadra il calciatore. Nonostante questa presa di posizione, alla fine lo spazio non è arrivato per il centrocampista che fino a questo momento ha raccolto soltanto due presenze.

Quale futuro per Casadei? Annuncio del centrocampista

Cesare Casadei in un’intervista a Tuttosport ha parlato del suo futuro e dei motivi che l’hanno portato a rifiutare il Napoli e il ritorno in Italia pur di restare al Chelsea.

“Dopo aver parlato con Maresca non ho avuto più dubbi, ero sicuro al 100% della decisione presa. Ho fatto la scelta migliore, quando ci siamo visti, il mister mi ha detto cosa pensava. Sono rimasto al Chelsea senza valutare nessuna possibilità di andare via in prestito. Non penso andrò via nel prossimo mercato invernale. Sono orgoglioso di giocare per il Chelsea, sono rimasto anche per questo spirito di competizione che c’è in squadra”.