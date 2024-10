Napoli, pessima notizie: la decisione del Giudice Sportivo

Arriva la conferma ufficiale con la decisione del Giudice Sportivo che ha preso la scelta e comunicata ai club di Sere A. Ora arriva una brutta notizia per il Napoli di Conte.

Si temeva che si potesse arrivare a prendere questa decisione e ora ancora una volta il Giudice Sportivo si è espresso dopo quello che è stato un turno di Serie A molto complicato e che ha allarmato tutti creando grande agitazione in tutti. Ci sono novità importanti per i club italiani che hanno appreso quello che è stato il comunicato emanato dalla Lega Serie A dopo la decisione del Giudice Sportivo.

Sono arrivate diverse brutte notizie per alcuni club di Serie A e ora anche il Napoli e coinvolto in quanto accaduto. Perché adesso c’è la sosta delle Nazionali, poi si tornerà in campo con il prossimo turno di Serie A delle prossime settimane e ci sono diverse squadre che dovranno fare a meno dei propri migliori calciatori squalificati. Andiamo a scoprire chi sono.

Giudice Sportivo Serie A: brutte notizie per il Napoli

Anche il Napoli attendeva con grande attenzione quella che sarebbe stata la decisione del Giudice Sportivo di Serie A e adesso arriva la conferma in merito a quanto è accaduto. Una svolta importante per quanto riguarda quella che è la decisione che cambia inevitabilmente le carte in tavola.

Chi più di tutti era in attesa del comunicato il Milan, visto quello che è accaduto nell’ultima gara di campionato che riguardava l’espulsione di Theo Hernandez dopo Fiorentina – Milan. Adesso il Giudice Sportivo si è espresso sul capitano rossonero.

Arrivano notizie e conferme in merito a quanto è accaduto con l’ufficialità del Giudice sportivo che ha squalificato Theo Hernandez per 2 giornate di Serie A. Questo vuol dire che il terzino francese di proprietà del Milan non prenderà parte alle prossime due partite contro Bologna e Udinese, ma ci sarà contro il Napoli.

C’era il rischio che il giocatore potesse ricevere 3 giornate di squalifica dopo che al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara la gara Fiorentina – Milan.

Alla fine saranno 2 le partite da saltare per squalifica per Theo Hernandez che tornerà quindi per la prossima di campionato Milan – Napoli. Non una buona notizia per Conte e i suoi visto che avranno di fronte uno dei giocatori più forti del club rossonero.