Osimhen e Dybala insieme: colpaccio a gennaio, beffato il Napoli

Qualcuno poteva pensare di vederli al Napoli insieme, in quello che sarebbe diventato un attacco devastante.

Il caso che riguarda Paulo Dybala e Victor Osimhen, però, non è più roba per i partenopei. Il presente e il futuro si chiamano Lukaku e Kvaratskhelia, non dimenticando il “sempreverde” Politano e il nuovo arrivato David Neres.

Qualcuno a Napoli ancora pensa a quanto devastante sarebbe stato l’attacco con Osimhen e Dybala, che il Napoli preferì lasciar andare per prendere Giacomo Raspadori, calciatore italiano che si sarebbe poi laureato campione d’Italia con il Napoli nel 2022/2023, segnando anche reti decisive se si pensa ai gol importanti di Napoli-Spezia a inizio stagione e Juventus-Napoli, che sancì l’ultimo passo prima dell’aritmetica sullo Scudetto. Ma adesso, il nome di Osimhen, è al centro delle voci di calciomercato e dall’estero svelano quello che è il tandem con Dybala in attacco.

Dybala e Osimhen assieme: la notizia di calciomercato

Sta facendo di tutto, Victor Osimhen, per affermarsi ancora nel calcio mondiale per permettere a chi arriverà, con 75-80 milioni, di prelevarlo dal Galatasaray per giocare in un top club mondiale, al fine di vincere la tanto ambita Champions League.

Ma occhio a quel che riferiscono dall’estero, in merito all’operazione che riguarda lui e Paulo Dybala che, in un tandem d’attacco che avrebbe fatto le fortune di qualsiasi club al mondo, figurarsi il Napoli qualche anno fa, potrebbero clamorosamente trovarsi.

Un sogno vero e proprio quello che si pensa per l’attacco, secondo quanto riferiscono fonti turche e come riportato da CalcioNapoli24 su tali notizie, ci sarebbe un incontro in Italia proprio per realizzare quest’operazione, nel vedere poi assieme sia Osimhen che Dybala, in attacco.

Incontro per l’accordo: Dybala e Osimhen insieme, succederà a gennaio

Succederà a gennaio, il Galatasaray si presenta in Italia perché è in questi giorni che, a Roma, si cercherà di completare l’operazione che sarà poi finalizzata per gennaio. Questo, secondo quanto riferiscono i media in Turchia, sull’operazione che vede Dybala con Osimhen, poi, al Galatasaray. A quel punto, un cambio generazionale per i turchi giallorossi, che andrebbero a privarsi di Dries Mertens e Mauro Icardi, giocatori che verrebbero poi messi in secondo piano, dando spazio alla Joya e al bomber mascherato.

Ultime su Dybala e Osimhen: insieme dopo il “no” precedente

Potevano finire insieme prima al Napoli e poi addirittura in Arabia Saudita. Ma dopo il “no” secco da parte sia di Dybala che di Victor Osimhen, i due adesso possono ritrovarsi e ancora con i colori giallorossi addosso. Si tratta infatti dell’ipotesi di vedere Dybala al Galatasaray, a gennaio, dando così modo ai giallorossi di incassare qualcosina e di dare spazio a Baldanzi, così come Soulè, che hanno voglia di emergere in Capitale.