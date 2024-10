Scudetto Serie A, i Bookmakers svelano il vincitore: non c’è partita

Momento complicato questo per i club di Serie A che dovranno cercare di non perdere la condizione fisica visto che c’è di mezzo la pausa Nazionale e ora la classifica Serie A inizia a prendere forma.

In tanti fanno pronostici ad inizio anno su quella che sarà poi la griglia definitiva che vedremo a maggio 2025 con la classifica finale del campionato di Serie A. Ci sono novità molto importanti che riguardano questa situazione che si è venuta a creare dopo le prime 7 giornate con delle sorprese veramente inaspettate, chi in positivo e chi in negativo.

Chi è che resta sempre attivo su questi dati è il mondo dei Bookmakers perché sono tanti i cambiamenti che bisogna apportare alle quote per chi possa andare poi ad essere Campione d’Italia a fine stagione. Tantissimi i movimenti di quote che salgono e scendono in base a quelli che sono i risultati, la continuità, la serenità dell’ambiente e tanto altro. Per questo motivo c’è una situazione spiacevole per alcuni club che è totalmente cambiata.

Alcuni, in maniera davvero inaspettata, hanno perso posizioni in base a quello che è il pronostico della vincete di Serie A secondo i Bookmakers, che provano sempre a dare una loro interpretazione a quella che sarà la classifica finale in base a determinate situazioni che si vengono a creare. Ora occhio a quella che può essere una vera svolta che può esserci da un momento all’altro.

Vincente Serie A, cambia la situazione per i Bookmakers

Ci sono delle novità importanti che arrivano in merito a quelle che sono le nuove quote per la vincente della Serie A, perché arriva un segnale molto importante fatto dai Bookmakers che non lascia scampo a quella che può essere la classifica finale in previsione della stagione in corso.

Ci sono novità per quello che può essere un discorso relativo allo scudetto di Serie A e il prossimo club ad alzare il trofeo da campioni. Perché se ad inizio anno le favorite erano in ordine Inter, Juventus e Milan, ora qualcosa è cambiato. Il primo posto del Napoli di Conte cambia tutto almeno per i Bookmakers che fanno crollare la quota del Napoli.

Ma non basta questo importante avvio di stagione per essere al primo posto, perché la favorita resta l’Inter con una vittoria più che netta secondo i Bookmakers per lo scudetto, segue la Juventus e poco sotto c’è poi il Napoli al 3 posto. Vedremo solo tra qualche mese come andrà a finire e chi avrà ragione.