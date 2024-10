Altro colpo dal Chelsea dopo Lukaku: in arrivo grazie ad Osimhen

Grazie a Victor Osimhen, con la possibilità di alleggerire questa volta le richieste economiche, per il colpo di calciomercato.

Tra i radar del Chelsea c’è ancora il nome di Osimhen, così come in quelli del Napoli c’è uno dei calciatori del Chelsea che “stuzzica” ancora le idee di Giovanni Manna e di Antonio Conte.

Dopo aver già portato Lukaku al Napoli per circa 30 milioni e a titolo definitivo, occhio a quella che potrebbe essere una seconda operazione per il Napoli, in arrivo dal Chelsea, e potenzialmente a gennaio.

Calciomercato Napoli: colpo dal Chelsea, la rivelazione sull’affare

C’è stato un momento nel quale, proprio il calciatore, era finito ad un passo dal Napoli, in quella che è l’operazione che coinvolge Lukaku e Osimhen e che l’ha visto protagonista nell’ultima estate.

Di questo e non solo, ne ha parlato il giocatore in questione di proprietà del Chelsea che, nel corso di questa sosta per le Nazionali, ha rilasciato un’intervista molto interessante. Ma le cose, in collegamento col Napoli, potrebbero non essere finite secondo quel che raccontano poi, in serata, i media inglesi e del Sun.

Perché il calciatore di proprietà del Chelsea, che ha parlato di quelle che erano le voci sul suo trasferimento al Napoli, continua a piacere al club azzurro che a gennaio farà un altro tentativo e questa volta, mettendo in ballo il cartellino di Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray.

Colpo dal Chelsea: affare possibile, si riapre la pista Osimhen

Affare possibile, riaprendosi quella che è la pista Osimhen, in Premier League e al Chelsea. Il Napoli vorrebbe completare la sua rosa, dando spazio a Folorunsho che era stato ad un passo dalla cessione prima all’Atalanta e poi alla Lazio, sostituendolo col classe 2003 e gioiello della Nazionale azzurra, Cesare Casadei. Dalla Gran Bretagna fanno sapere che per 50-60 milioni di euro, più il cartellino del calciatore nigeriano, potrebbe completarsi il trasferimento dal Chelsea al Napoli.

Il retroscena dell’ultima estate: “Ho parlato con l’allenatore”

Sono state pubblicate le parole di Cesare Casadei, obiettivo dichiarato del Napoli, che ha raccontato quello che è stato il retroscena sul Napoli, nella scorsa estate. Ecco cos’ha detto il giocatore del Chelsea: “È quando ho parlato con il mio allenatore che ho capito che era giusto restare al Chelsea. Motivo per cui non ho sentito l’esigenza di lasciare il Chelsea, neppure in prestito, quando mi sono arrivate proposte.” Chissà quindi che le strade, tra il Napoli e Casadei, non possano incontrarsi in futuro.