Da titolare ad esubero: via da Napoli già a gennaio

Arrivato per essere uno dei titolari della formazione di Antonio Conte, il giocatore si ritrova oggi ai margini del progetto tecnico del Napoli.

Per questo motivo, stando alle ultime notizie, a gennaio potrebbe già preparare le valigie ed andare via per trovare maggiore fortuna altrove, per il dispiacere dello stesso salentino che credeva di potergli ritagliare lo spazio che meritava. Così alla fine non è stato, ed è alla fine meglio per tutti un epilogo del genere, così da evitare di creare un domani malumori che possano condizionare poi tutto lo spogliatoio.

Ovviamente da qui a gennaio potranno cambiare tantissime cose, ma l’impressione è che oramai il futuro del giocatore a Napoli è segnato.

Via da Napoli già a gennaio: destino segnato

È ancora presto per parlare di calciomercato, eppure in casa Napoli si starebbe già iniziando a programmare quella che sarà la prossima sessione invernale di trasferimenti. A differenza dell’ultima estate, a gennaio il club di De Laurentiis punterà più che altro a sfoltire la rosa di Antonio Conte, andandola a rinforzare solo nel momento in cui ce ne fosse bisogno.

A fronte di questo l’area tecnica in sinergia con quella dirigenza avrebbe redatto la lista dei possibili partenti nel prossimo calciomercato invernale, giocatori che per un motivo o per un altro non rientrano nei piani dell’allenatore salentino. Fra questi rientra, a sorpresa, anche uno dei tanti acquisti della scorsa estate, giocatore che era arrivato per fare il titolare ma che per forza di cose si è ritrovato rilegato perennemente in panchina. La sensazione è che dunque un epilogo del genere sia il migliore per tutte le parti coinvolte, anche se il tutto sa un po’ di fallimento.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di tuttonapoli.net, ad oggi il bilancio di Leonardo Spinazzola è ancora sospeso, e non è da escludere che a gennaio l’ex Roma ed il Napoli possano prendere strade diverse, a meno che l’esterno non si imponga in questi mesi al posto di Olivera.

Ai margini del progetto tecnico di Conte: svelato il motivo

Leonardo Spinazzola fino a questo momento ha deluso, anche perché non ha rispettato le aspettative che si erano create su di lui. Arrivato su esplicita richiesta di Conte, l’esterno ex Roma si è ritrovato a dover fare la panchina di Olivera, complice anche il cambio modulo dal classico 3-4-2-1 al 4-3-3.

Inutile dire che una modifica del genere ha inciso e non poco su Spinazzola, che comunque continua a non essere al massimo della condizione stando ai colleghi di tuttonapoli.net. Questo inevitabilmente incide e non poco sulle scende dell’allenatore del Napoli, che fra le altre cose sembrerebbe preferire Olivera anche perché garantirebbe più copertura a fronte della presenza di Politano sul lato opposto. Spinazzola rischia dunque di passare una stagione in panchina, ma prima o poi il suo momento arriverà.