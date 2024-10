Kvara squalificato con l’articolo 17: come funziona, il motivo

Sta tenendo banco un tema caldissimo in Serie A e non solo e oggi viene fuori la notizia sull’articolo 17 per Kvaratskhelia.

A prendere voce, sul tema, sono i colleghi di CalcioNapoli24 che nel corso della trasmissione “Live”, hanno chiarito la situazione attraverso le parole dell’agente Fogliamanzillo, che ha detto la sua in merito alla squalifica per Kvaratskhelia.

Il precedente storico che si è creato con Diarra, cambia radicalmente quelle che sono le vicende con conseguenze proprio sui fatti che adesso riguardano Kvaratskhelia, a causa della sua situazione contrattuale, col rinnovo che non arriva.

Squalifica con l’articolo 17: riguarda Kvara, la notizia

Ha parlato l’agente Mario Fogliamanzillo che, intervenendo in diretta a CalcioNapoli24 Live, ha così spiegato quella che è la complessa situazione riguardo l’articolo 17 e la vicenda Diarra.

“Il Kvaratskhelia di turno”, dice, attraverso l’articolo 17, potrebbe esercitarlo entro 15 giorni dalla scadenza del giugno 25, dei tre anni dalla firma. Questo è quanto analizzato dall’agente che, spiegando quella che poi è la squalifica che ne conseguirebbe, spiegando nel dettaglio il perché.

Una situazione che dunque riguarda quella che è la vicenda contrattuale, in merito ad un rinnovo che ancora non arriva e sul quale stanno lavorando Giovanni Manna e gli avvocati del Napoli e del calciatore georgiano.

Squalifica con articolo 17: le parole dell’agente

L’agente spiega per filo e per segno, quello che è il rischio squalifica dai 4 ai 6 mesi per il calciatore in questione. Nel caso dell’esempio di Kvaratskhelia, dice: “Hanno sfruttato poche volte l’articolo 17, che esiste da quasi 20 anni. Al Napoli, il primo caso, fu quello di Morgan De Sanctis che lo usò per lasciare una società. Da lì poi arrivò il patto con le società con l’intento di non usarlo più”. Ma com’è che funziona l’articolo 17? Spiega, l’agente: “Un calciatore che ha meno di 28 e che firma il proprio contratto, può liberarsi senza giusta causa decorsi tre anni dalla firma. E dunque, nel caso di Kvaratskhelia, via questo articolo, potrebbe mandare una raccomandata per andare via. Chi esercita questa opzione, però, ha determinati parametri che deve rispettare. Il calciatore subirebbe una squalifica che va dai 4 ai 6 mesi, quindi questa, la sconterebbe con la sua nuova squadra che comunque non potrebbe far parte della stessa Nazione che lascia”.

A che punto siamo col rinnovo di Kvaratskhelia?

C’è tempo per il rinnovo di Kvaratskhelia, il Napoli gli adeguerà sicuramente il contratto, permettendo a Kvara di essere assieme a Lukaku, il giocatore più pagato della rosa azzurra. Cifre che si avvicineranno agli 8-10 milioni di euro a stagione, considerando che sono poi le stesse che percepì Osimhen al momento del rinnovo. Una cifra che poi permetterà serenamente, al contrario di quanto successo col nigeriano, di riflettere su opzioni future, tra cessione o permanenza in azzurro.