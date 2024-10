Kvaratskhelia annuncia già l’addio: “Ho un sogno”, tifosi distrutti

Khvicha Kvaratskhelia è certamente uno dei talenti più cristallini del nostro calcio e uno dei nomi più importanti nel panorama mondiale.

Il Napoli si sta godendo il suo talento, sta migliorando le sue qualità e spera di poterlo trattenere a lungo, ma un talento del genere è sempre sui taccuini di mezzo mondo e anche per questo motivo aumentano a dismisura i rischi di una possibile cessione nel giro di pochissimo tempo. Il futuro di Kvaratskhelia al Napoli è tutto da scrivere e potrebbero esserci novità importanti nell’arco di pochi mesi, visto che ci sono trattative che vanno avanti da tempo.

Intanto Kvaratskhelia ha rilasciato un’intervista ai microfoni della FIFA in cui ha parlato dei suoi sogni e dei suoi obiettivi futuri come calciatore.

Napoli, Kvaratskhelia spaventa i tifosi: le ultime

Il nome di Khvicha Kvaratskhelia è sulla bocca di tutti. L’intuizione del Napoli nel 2022 di portarlo in azzurro a 21 anni dalla Dinamo Batumi è stata spettacolare e ripagata con enorme successo. Lo sconosciuto georgiano arrivò a Napoli in punta di piedi per sostituire un totem come Lorenzo Insigne e al suo primo anno sotto la guida di Luciano Spalletti ha mostrato il suo grandissimo talento.

La vittoria dello Scudetto è stata la ciliegina sulla torta del suo enorme talento e del lavoro di squadre che fu eccezionale in quella stagione. Ora Kvaratskhelia è cresciuto e con lui anche i suoi sogni e i suoi obiettivi professionali.

Nell’intervista rilasciata alla FIFA ha lanciato un annuncio che ha spaventato, e non poco, i tifosi del Napoli circa il suo futuro.

Kvaratskhelia annuncia il futuro: addio già pronto?

“Sogno di vincere la Champions League“, ha rivelato Kvaratskhelia parlando dei suoi sogni nel cassetto. “E anche di qualificarmi al Mondiale con la Georgia, sarebbe incredibile per il mio paese“. La Champions League è ovviamente il desiderio di qualsiasi calciatore ma vincerla con il Napoli sembra quasi impossibile, considerato il gap che esiste con i primi 4-5 club al mondo.

Le sue parole sono sembrate una sorte di annuncio di addio al Napoli nella prossima estate e i tifosi sono già “spaventati” da questa possibilità. Con Antonio Conte sta dimostrando di essere un ottimo calciatore e di poter lavorare e migliorare ancora di più per arrivare a un livello più alto.

“Sono felice di avere l’opportunità di lavorare con Antonio Conte“, ha sottolineato il 77 del Napoli, “mi avevano detto fosse un grande allenatore e sono contento di poterlo sperimentare in prima persona“.

Futuro Kvaratskhelia: rinnovo ancora distante

Il futuro di Kvaratskhelia sarà al Napoli? La dirigenza azzurra vuole trattenerlo e sta trattando con il suo agente il rinnovo del contratto. Ad oggi è uno dei calciatori meno pagati della rosa, nonostante sia uno dei più forti della squadra. Si sta cercando di assottigliare questa clamorosa discrepanza ma non ci sono ancora gli accordi.

Kvaratskhelia chiede un ingaggio da 8 milioni a stagione, mentre il Napoli è fermo a quota 6 milioni. Nelle prossime settimane ci saranno nuovi incontri tra Mamuka Jugeli e Giovanni Manna per cercare di arrivare alla fumata bianca.