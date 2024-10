Malumori a Napoli, vuole andare via: arriva l’annuncio

Non sarà di certo la prima scelta di Antonio Conte, ma quando chiamato in causa l’azzurro ha sempre fatto comunque bene.

E questo permette al giocatore di avere più spazio rispetto a quanto effettivamente fino a questo momento gli è stato concesso, ma l’impressione è che l’allenatore salentino non sia dello stesso avviso, anche perché ci sono delle gerarchie che vanno rispettate. Per questo motivo si si è iniziato a parlare di malumori, con l’azzurro che addirittura sembrava avesse chiesto la cessione a gennaio al Napoli così da poter giocare di più.

A cercare di mettere ordine a questa situazione il diretto interessato, che in una recente intervista alla radio ufficiale del club ha fatto un annuncio importante.

Malumori a Napoli? Arriva l’annuncio del calciatore

Starebbe girando una voce secondo la quale in quel di Napoli sarebbero nati i primi malumori per via della gestione dei calciatori da parte di Antonio Conte, che avrebbe escluso in più occasioni profili che ad inizio stagione si credevano potessero essere titolari inamovibili di questa formazione.

In realtà non è così, anche perché quando in panchina si ha un allenatore come il salentino si sa che prima o poi arriverà il proprio momento. Basti pensare a David Neres, al quale viene in continuazione preferito Politano, eppure il brasiliano ha numeri decisamente migliori rispetto all’italiano. Alla fine è tutta una questione di attitudine e dedizione al lavoro, caratteristiche che ha anche un altro dei tanti giocatori del Napoli, che quando chiamato in causa è sempre riuscito a mettere in mostra le sue qualità. Come anticipato, questo potrebbe permettergli di chiedere maggiore minutaggio ad Antonio Conte, ma una presa di posizione del genere non avverrà, anche perché un po’ di sana competizione all’interno dello spogliatoio è giusto che ci sia.

A fronte di questo si è addirittura arrivato a dire che l’azzurro potesse chiedere la cessione già nel prossimo calciomercato invernale, ma intervistato dai microfoni di Radio CRC Elia Caprile ha invece detto di trovarsi bene a Napoli, non lasciando trasparire altri tipo di sentimenti.

Un po’ di sana concorrenza ci vuole all’interno dello spogliatoio

Dopo l’ottimo scorso campionato ad Empoli, Elia Caprile avrebbe forte meritato un’altra maglia da titolare in Serie A, ma Antonio Conte ha fortemente insistito per farlo rimanere a Napoli come alternativa di lusso di Alex Meret.

Si, perché ai nastri di partenza il portiere italiano è nelle gerarchie dietro al friulano, che potrebbe però perdere delle posizioni qualora Caprile dovesse continuare così. Ai microfoni di Radio CRC, il classe 2001 ha anche parlato del collega, parlando anche delle sue doti non dicendo però quale gli ruberebbe, limitandosi però ad ammettere che lo studia in ogni suo comportamento e movimento per migliore ed apprendere il più possibile.