Napoli choc, “pedinato per un mese” e allarme di paura: rapina nella notte

Vedi Napoli e poi ti senti insicuro, amareggiato e hai paura per quello che possa succedere da un momento all’altro: ennesima rapina nella notte.

I calciatori del Napoli sono tra le vittime preferite dei malviventi partenopei. La situazione sta inziando a diventare sempre più preoccupante per tutti i tesserati del club che ogni giorno devono stare con gli occhi ben aperti per evitare continui danni e problemi con furti e rapine che creano solo gravi allarmi e forte paura nei calciatori e non solo.

Con cadenza mensile, ormai, i calciatori del Napoli denunciano furti e rapine o quantomeno tentativi del genere e ora iniziano a essere stufi della situazione legata alla sicurezza.

Allarme Napoli, un altro tentativo di furto: denuncia social

La situazione ambientale a Napoli per i calciatori è tutt’altro che semplice. Non si tratta di puro, inutile e becero pregiudizio, ma di ciò che accade quotidianamente nella città partenopea. La criminalità e la violenza iniziano ad aumentare il loro raggio di azione e la frequenza e sia calciatori che comuni mortali sono vittima dalla malavita e di situazioni estremamente spiacevoli.

Non bisogna andare troppo indietro nel tempo per ricordare l’ultima rapina fatta a un calciatore del Napoli: a David Neres fu rubato l’orologio dopo Napoli-Parma del 31 agosto scorso, mentre era in auto con la famiglia.

E nella notte è appena avvenuto un nuovo tentativo di furto, denunciato sui social con tanto di video a testimonianza dell’accaduto.

Tentativo di furto all’auto di Juan Jesus: la sua denuncia

Non è stata una bella notte per Juan Jesus, quella appena trascorsa. Il difensore brasiliano del Napoli è rimasto vittima di un tentativo di furto alla sua auto mentre era in casa con la famiglia durante la notte.

Evidentemente gli allarmi lanciati dalla stessa auto hanno fatto sì che i ladri non proseguissero nel furto e che il calciatore se ne accorgesse intorno alle 5.30. Con una storia pubblicata sul proprio account Instagram, Juan Jesus ha spiegato tutto l’accaduto.

“Sicurezza zero!“, scrive il centrale difensivo di Antonio Conte, molto adirato su Instagram perché “dopo quasi un mese di pedinamento, oggi hanno provato a portare via la mia macchina. Che brutta sensazione, fate vomitare“, ha concluso.

Ennesimo furto a Napoli: calciatori in allerta

“Non succede solo a Napoli” è la favoletta che vogliono raccontarsi tifosi, cittadini e chiunque altro non voglia realmente bene alla città di Napoli. È vero, non succede solo a Napoli, ma quanto importa davvero? I napoletani pensassero alla sicurezza di Napoli e denunciassero in maniera decisa e netta ogni tentato furto e condannassero la parte negativa della propria città. E ognuno guardasse in casa propria.

Non succede solo a Napoli ma intanto i calciatori del Napoli sono sempre più in allerta dopo quanto sta accadendo negli ultimi mesi, con continui tentativi di furti e rapine che a volte vanno a segno e a volte no. In questo modo si mette in pericolo la bellezza della città e anche la voglia di proseguire in maglia azzurra per alcuni calciatori.