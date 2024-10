Napoli: Conte furibondo, lo stanno vendendo

Società in azione per il big del Napoli. Conte l’ha presa male, ecco le ultimissime riguardo l’addio del giocatore che è pronto a restare in Serie A.

Il primo posto non frena l’entusiasmo del Napoli, la dirigenza è a lavoro per migliorare la squadra nel corso della prossima campagna trasferimenti. Ovviamente, bisognerà fare i conti anche con qualche cessione.

Su questo aspetto, non si trova l’accordo con Antonio Conte che ha ricevuto la notizia riguardo l’addio del calciatore che è scontento dal minutaggio ottenuto fino a questo momento.

Ha chiesto alla società di andare via a gennaio. Una situazione insostenibile che può portare allo scontro con Conte, che vorrebbe – invece – la riconferma in squadra del giocatore. Ecco tutti i dettagli.

Un tira e molla incredibile che potrebbe portare a dei risvolti anche nel rapporto fra Conte e il Napoli.

L’addio del big, senza il via libera di Antonio Conte, porterebbe malcontento all’interno dello staff tecnico anche se la società ha fatto sapere al mister di aver ricevuto il via libera da parte del giocatore, fino a questo momento deluso dallo scarso minutaggio.

L’assenza dalle Coppe europee, in un certo senso, ha messo in diffcoltà Conte che non riesce ad accontentare i suoi giocatori. Infatti, molti di questi hanno trovato poco spazio in campionato.

Ed è per questa ragione, che uno dei big della squadra ha alzato la voce e chiesto di andare via nel corso della prossima sessione di mercato 2025.

Conte infastidito: il Napoli tratta la cessione, ecco i dettagli

C’è una situazione da risolvere in casa Napoli e riguarda proprio la gestione dei calciatori presenti in rosa.

L’affluenza, in alcuni reparti, rischia di creare qualche problema visto che non tutti trovano lo stasso spazio in squadra. Ecco perché, alcuni di loro sono pronti a fare le valigie nonostante l’ottimo rendimento della squadra.

Secondo le ultime notizie di mercato, riportate da La Stampa, il Torino è sulle tracce di Raspadori per sostituire Zapata. Il club di Urbano Cairo ha messo nel mirino l’attaccante, che è chiuso da una folta concorrenza in avanti.

Per questa ragione, l’ex Sassuolo potrebbe lasciare gli azzurri per andare a giocare con maggiore continuità in una squadra come quella granata. Sullo sfondo, resta viva anche l’opzione Juventus con Giuntoli che stravede per Raspadori anche se in bianconeri non avrebbe il posto certo nella formazione di Motta.

Calciomercato: Raspadori al Torino?

Alla ricerca di un attaccante, dopo l’infortunio di Zapata, nella lista mercato del Torino è finito anche Raspadori che è un obiettivo dei granata per il prossimo mercato di gennaio 2025.

Sul piatto, il posto da titolare fisso ed un ricco contratto per convincere il giocatore a legarsi con la squadra granata.