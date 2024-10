Napoli: stagione rovinata, accusa per Lukaku

E proprio quando la stagione del Napoli sembrava stesse andando per il verso giusto, è arrivato chi ha smontato l’entusiasmo in un secondo.

Piedi bene saldi in terra, umiltà e tanto lavoro. Questo deve contraddistinguere la formazione di Antonio Conte rispetto alle rivali nella corsa allo Scudetto, dove il club partenopeo ha l’obbligo di dire la sua fino a quando riuscirà, complice la rosa forte e l’assenza nelle competizioni europee che permettono ai giocatori di recuperare prima, e meglio.

Fra questi c’è sicuramente Romelu Lukaku, nei confronti del quale nel corso di queste settimane sono state mosse diverse critiche, molte delle quali ingenerose.

Napoli, stagione rovinata: svelato il motivo

Il Napoli si sta godendo questa sosta per le Nazionali meritatamente al primo posto in classifica. Dopo la brutta sconfitta di Verona, nell’arco di 42 giorni Antonio Conte ha completamente cambiando faccia alla formazione partenopea, ridandole credibilità dopo la terribile scorsa stagione, dove prima con Rudi Garcia, poi con Mazzarri ed infine con Calzona, non si è riuscito a difendere nel migliore dei modi il tricolore.

Lo stesso tricolore che oggi è un obiettivo non dichiarato ma scontato del Napoli, che ha tutte le carte in regola per concorrere fino alla fine. Il calendario, l’assenza dalle competizioni europee ed una rosa forte e competitiva permettere ad Antonio Conte di gestire al meglio tutte le situazioni del caso, anche se ci sarebbe un elemento che potrebbe rovinare la stagione dei partenopei e di tutte le altre squadre di Serie A.

Intervistato da Radio Punto Zero, il noto scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha parlato dell’inizio di stagione del Napoli, club del quale è tifoso, votandolo in maniera eccellente. Ciò che però preoccupare l’artista è il VAR ed il suo utilizzo, oltre che la classe arbitrale da lui definita addirittura “una delle più scarse degli ultimi anni“.

Lukaku oggetto di accuse: arriva la risposta

Dopo aver detto la sua sul VAR ed il rispettivo utilizzo, Maurizio De Giovanni nel corso del suo intervento a Radio Punto Zero ha anche spezzato una lancia a favore di Romelu Lukaku, la nuova stella di questo Napoli.

L’attaccante belga viene spesso preso di mira dalle critiche per via delle sua condizione fisica ed atletica, non ancora delle migliori. I numeri, però, sono tutti a favore dell’ex Roma ed Inter, fra le altre, visto che ha contribuito a 7 delle ultime reti del Napoli con un gol od un assist. Mica male, e menomale che non era al meglio, aspetto sul quale De Giovanni ci ha ampiamente scherzato dicendo: “Romelu è già determinante. Firmerei per averlo così per il resto della stagione”.