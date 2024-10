Osimhen di nuovo in Serie A: scelta fatta a gennaio con la clausola

A volte ritornano e rischiano di tornare “peggio” di come si è andati via. È il caso di Victor Osimhen, nel prossimo calciomercato.

Perché, Il Corriere dello Sport, analizza e svela quella che è la situazione legata al bomber nigeriano che, lasciato il Napoli con destinazione Galatasaray e soltanto in prestito, tornerà probabilmente in azzurro già a gennaio, ma solo “di passaggio”, perché poi ad attenderlo c’è un’altra squadra.

Una scelta sarebbe già stata fatta, che è legata a quello che è il ritorno in Serie A. Voci su una rivale in Serie A del Napoli, per la lotta Scudetto, lo vedono coinvolto. Victor Osimhen quasi sicuramente lascerà il Galatasaray, da capire se lo farà però già a gennaio o soltanto a fine stagione. E la clausola rescissoria glielo permetterebbe anche, a cifre diverse tra gennaio e luglio.

Calciomercato: riecco Osimhen, subito via dal Galatasaray

Subito via dal Galatasaray, grazie agli accordi sulla clausola rescissoria che aveva fissato il Napoli in precedenza, per il prestito in Turchia.

Perché, proprio poco prima di spedirlo nella Super Liga in Turchia, da nuovo compagno di squadra dell’ex Napoli e leggenda partenopea, Dries Mertens, gli azzurri hanno messo nero su bianco quello che è stato un rinnovo con clausola rescissoria.

La stessa clausola permetterà ad Osimhen di tornare a giocare in Champions League e in una big d’Europa, qualora dovessero arrivare offerte. Ma per ora la Champions League con la Juventus non sarà possibile – la clausola è volontariamente non valida per la Serie A -, intanto però sono diverse le squadre che potrebbero prenderlo, già nella finestra di gennaio.

Le cifre della cessione di Osimhen: grazie alla clausola a gennaio

A gennaio può andare via, grazie alla clausola. Ci sono due opzioni per il bomber di Lagos e la prima è legata alla possibilità di prenderlo per 81 milioni di euro subito, a gennaio, l’altra invece è quella di attendere e vederlo partire a luglio, per 75 milioni. Potranno prenderlo, però, soltanto i club europei.

Scelta dunque che è già stata fatta da parte del Napoli, che non vuole venderlo alla Juventus. Attenzione però perché la Juve, a prescindere dalla clausola, ci proverà per Osimhen. Dusan Vlahovic continua a non convincere e la possibilità per avere Osimhen, sotto amministrazione sul calciomercato di Cristiano Giuntoli, è concreta.

Ultime su Osimhen: la destinazione del nigeriano

Lontano dal Galatasaray quasi sicuramente, con la destinazione in Turchia che rappresenterebbe solo un momento “di passaggio” per Victor Osimhen. Al di là della Champions League o meno, la destinazione di Victor potrebbe essere al Chelsea, lì dove ha giocato il suo idolo, Didier Drogba.