Berardi torna in Serie A a gennaio, è arrivata l’offerta di una big

Finalmente la grande occasione che ha sempre desiderato, perché sembra tutto pronto per il grande ritorno di Domenico Berardi in Serie A già nel mercato di gennaio.

Il capitano del Sassuolo dopo una carriera intera in neroverde è pronto a spiccare il volo e avere l’occasione più grande di sempre all’età di 30 anni. Perché ora ci sono conferme in merito a quello che sarà il trasferimento di Berardi in Serie A già nei primi giorni di mercato del 2025. Dopo che non è mai riuscito a trovare la quadra giusta per giocare in una nuova squadra e giurato più volte amore al club neroverde, adesso per lui è prona una nuova avventura.

Perché sembra essere arrivata l’offerta che Berardi merita ora che è tornato in campo. Lo scorso marzo il terribile infortunio che l’ha costretto all’operazione per via della rottura del tendine d’Achille e ora ci sono novità importanti che lo riguardano perché 7 mesi dopo quel brutto ko è tornato in campo e l’ha fatto in Serie B vista la retrocessione del suo Sassuolo.

Calciomercato Serie A: Berardi torna e giocherà in una big

Ora però è pronto a tornare in Serie A Domenico Berardi visto che ci sono sempre tante squadre interessate fortemente a lui e può arrivare la giusta occasione da un momento all’altro. Sul giocatore ci sono state tante occasioni in questi anni e ora può essere arrivata quella giusta.

Ci sono delle nuove e importanti novità che arrivano sul fronte Berardi perché è in arrivo la grande offerta di una big che può prendere il giocatore e portarlo in Serie A dopo quello che è accaduto negli ultimi mesi. Adesso per il calciatore italiano può arrivare la grande occasione che tanto desiderava da anni.

Perché è lo stesso Berardi a parlare a La Gazzetta dello Sport e rivelare di come anni fa sia stato ad un passo dall’Atalanta e poi fu lui a rifiutare l’offerta perché non si sentiva adatto al tipo di gioco di Gasperini. Ma l’attaccante ha rivelato anche di essere stato vicinissimo alla Juventus lo scorso anno, voleva andarci poi però i club non riuscirono mai a trovare il giusto accordo economico.

Berardi sogna di giocare la Champions League e intanto svela che a gennaio se dovesse arrivare l’offerta giusta da parte di una big andrà via come già accordato col Sassuolo. In Serie A ci sono diversi club che possono comprare Berardi e occhio soprattutto a Roma e Lazio.