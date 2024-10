Colpo dal PSG: in arrivo grazie a Conte, in prestito a gennaio

Effetto Conte, in campo e sul calciomercato. È questo ciò che ha fatto al Napoli, dando il suo apporto totale.

Da quella presentazione di luglio al Palazzo Reale, ha trasformato i sorrisi in serietà stampata sul suo volto, “pedalando” e lavorando – tanto per citare Conte stesso -, ma riportando i sorrisi stampati sul volto di calciatori e tifosi.

È questo Antonio Conte e gli stessi sorrisi, non circolano più tantissimo al Paris Saint-Germain, lì dove giocano due suoi ex calciatori che, all’Inter, hanno vissuto un’annata scudettata proprio con il tecnico salentino in panchina. E il retroscena di calciomercato è stato svelato proprio da uno dei calciatori che, a gennaio, è l’occasione totale a titolo gratuito se si pensa alla possibilità di prenderlo in prestito con opzione di riscatto, magari proprio grazie al Mister pugliese.

Calciomercato: colpo dal PSG grazie a Conte

La notizia riguarda il colpo di calciomercato possibile per il Napoli dal PSG, attraverso l’operato di Antonio Conte.

Perché malgrado tutto ciò che sta funzionando tra centrocampo e difesa, c’è una situazione sulla quale il Napoli ha tentato di lavorare in estate e che non si è concretizzata a causa del “blocco” su Osimhen che, non permettendo al Napoli un incasso importante, ha così costretto gli azzurri a non operare appunto su una zona di campo.

Tra il ruolo di esterno e di difensore centrale, si è “fermato” il Napoli, trattenendo sia Mazzocchi che Juan Jesus, col secondo che più del primo, è ai margini del progetto, dando modo a Rafa Marin invece di “crescere” in azzurro. Ed è per questo che, dal PSG, spunta di nuovo fuori l’occasione di calciomercato sul giocatore che, avendo già lavorato con Antonio Conte, può arrivare in prestito.

Occasione in prestito: può arrivare subito a gennaio dal PSG

Può arrivare subito a gennaio dal PSG. Questa mattina, i colleghi di Tuttosport, hanno fatto sapere che nelle intenzioni di Milan Skriniar potrebbe esserci quella di giocare di nuovo in Serie A. E chissà che non possa capitare per una rivale dell’Inter. Il quotidiano piemontese fa sapere che Cristiano Giuntoli potrebbe sostituire l’infortunato Bremer, proprio con Milan Skriniar, alla Juventus. Ma occhio anche alla posizione del Napoli perché, nella scorsa estate, è proprio sullo slovacco che ha puntato il Napoli, tra le sue idee per il calciomercato.

Retroscena Napoli: la rivelazione dell’ex Inter

A prendere voce è Milan Skriniar che, nel corso di un’intervista rilasciata in Slovacchia al quotidiano Aktuality, ha così svelato il retroscena sul Napoli della scorsa estate: “Se c’è stato qualcosa tra Napoli e Al-Nassr? Direi di sì, poi alla fine ho deciso di restare, in accordo col PSG. Nelle mie intenzioni c’è stata quella di provare ad incidere al PSG, cercando di convincere Luis Enrique a darmi più spazio”. Dunque, qualcosa ci sarebbe stato tra il Napoli e Skriniar e chissà che non possa venire fuori ugualmente, già a gennaio, considerando che il Napoli potrebbe prendere Skriniar in prestito con opzione di riscatto, fissando le cifre del suo cartellino a circa 15-20 milioni di euro. Un affare possibile, quello per il Napoli, considerando che tra non molto arriveranno – salvo clamorosi colpi di scena – i soldi della cessione di Osimhen. Soldi che potrebbe addirittura spendere il Galatasaray, nella clausola da 75 milioni di euro.