Esodo Napoli, calciatori pronti all’addio: c’è dietro la criminalità

Clamoroso quello che è accaduto in casa Napoli ancora una volta, adesso si teme il peggio durante quella che è stato un inizio di stagione che potrebbe essere rovinato da alcuni fatti.

Il mondo della criminalità organizzata continua ad attaccare e mettere nel mirino il Napoli in un momento chiave della stagione. Perché per l’ennesima volta in brevissimo tempo è accaduto qualcosa di incredibile e forse unico nel mondo del calcio da quando abbiamo memoria.

Se anche la grande Agatha Christie diceva «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova», allora adesso è il momento di preoccuparsi.

Stiamo parlando di quello che è stato il terzo episodio in pochissimo tempo e per questo motivo che ora c’è grande preoccupazione per quanto accaduto. Ora ci sono delle novità molto importanti in merito a questa situazione complicata che rischia di cambiare tutto per il mondo del calcio Napoli.

Napoli, criminalità contro i calciatori: cosa sta accadendo

Non c’è pace per i calciatori del Napoli, a prescindere di chiunque loro siano. Perché è accaduto un ennesimo episodio che ora mette grande preoccupazione in tutto l’ambiente, ma soprattutto inizia a far pensare che qualcosa non va all’interno. Perché c’è stato un altro episodio che ha messo tutti sotto choc per quanto accaduto.

In queste ultime settimane sono stati diversi gli episodi gravi accaduti che ora fanno pensare se messi tutti insieme. Perché c’è stata una rapina al nuovo acquisto David Neres fuori lo stadio Maradona con il furto di un orologio di grande valore, poi qualcosa di simile stava capitando a Juan Jesus con il tentativo di rubare la sua auto e con delle cimici trovate nella sua auto.

Adesso un terzo giocatore è finito nel mirino della criminalità. Come raccontato dai colleghi di CalcioNapoli24.it c’è stato un ennesimo episodio spiacevole per un calciatore del Napoli, con l’auto rubata a Matteo Politano.

La Smart di Politano è stata rubata fuori un ristorante dove si trovava a cena e all’uscita non ha trovato più la sua auto rubata dai malviventi.

Un clamoroso scenario che ora mette preoccupazione e che può portare ad andare via da Napoli ad alcuni giocatori perché ora sono 3 in un mese gli episodi e tutti vivono con il timore che possano esserci altri nel mirino con la criminalità organizzata che avrebbe messo nel mirino il giocatori del Napoli e ancora non è chiaro il motivo.