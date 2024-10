Napoli, annuncio a sorpresa di Lukaku: “Ho già deciso il mio futuro”

Neanche il tempo di arrivare che Romelu Lukaku ha già gelato il sangue dei tifosi del Napoli con un annuncio a sorpresa.

In una recente intervista, infatti, l’attaccante azzurro non si è nascosto dietro ad una dichiarazione annunciando e svelando quello che sarà il suo futuro, lontano non solo dalla città partenopea ma dall’Italia in generale. La piazza napoletana farà dunque bene a godersi il belga fino a quando vestirà la maglia del Napoli, anche perché nel corso della sua carriera Romelu Lukaku ci ha abituati spesso a sorprese, in alcuni casi anche spiacevoli.

La sensazione è che però non sia questo il caso, anche perché il belga sembrerebbe aver ritrovato in azzurro la voglia di giocare, segnare, ma soprattutto vincere.

Lukaku ha le idee chiare sul suo futuro: l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Romelu Lukaku. Arrivato da neanche due mesi a Napoli, l’attaccante belga starebbe già pensando a quello che sarà, come confermato addirittura dal diretto interessato in una recente intervista.

Una dichiarazione del genere ha preso alla sprovvista i tifosi partenopei, anche perché l’attaccante belga ha lasciato intendere che un domani potrebbe non esserci posto per Napoli ed il Napoli, anche se non è da escludere niente, soprattutto per il ruolo che l’ex Roma andrebbe a ricoprire. Il tutto sarà però da valutare, ma questo è un discorso che varrà fatto solo più avanti, anche perché Lukaku con il club azzurro ha un contratto che ha intenzione di rispettare fino all’ultimo giorno, almeno fino a quando il suo mentore, Antonio Conte, siederà in panchina.

Ed è proprio la panchina il luogo che un domani ospiterà Romelu Lukaku. Intervistato dal Tg1, infatti, l’attaccante del Napoli ha infatti detto che un domani vorrà seguire le orme dello stesso Conte, così come di tanti altri con i quali ha lavorato nel corso degli anni, diventando un allenatore.

Lukaku ha già conquistato i tifosi del Napoli

Romelu Lukaku nel corso della sua carriera ha vinto tanto, e spesso da protagonista, eppure ai microfoni del Tg1 ha fatto sognare i tifosi del Napoli con una dichiarazione importante per il momento che sta attraversando la formazione partenopea, prima in solitaria nella classifica di Serie A.

Alla domanda di qual è stato il trofeo più bello vinto in carriera, Romelu Lukaku ha risposto “il prossimo“, indicando questa come una stagione importante per lui ma anche per il Napoli, entrato prepotentemente in corsa per il tricolore dopo un inizio di campionato piuttosto importante, che ha visto lo stesso belga entrare in ben 6 reti della formazione azzurra fra gol ed assist.