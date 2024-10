Napoli: brutte notizie dall’infermeria, c’è un nuovo stop

Nuova tegola per il Napoli. C’è l’annuncio riguardo l’infortunio del titolarissimo, arrivano nuove voci sui tempi di recupero.

Allenamento congiunto con la Juve Stabia, per il Napoli di Conte. Quest’oggi la squadra è scesa in campo, eccetto quelli impegnati in Nazionale, per preparare la trasferta di Empoli.

Intanto, dall’infermeria del Napoli arrivano delle novità. Conte ha perso per infortunio il calciatore. Infatti, alla seduta odierna non ha preso parte all’allenamento. Si complicano i tempi di recupero, ecco cosa sta succedendo.

Conte si gode questa sosta al primo posto in campionato. Il tecnico, intanto, è già proiettato ai prossimi impegni della squadra, che al rientro sarà di scena al Castellani di Empoli contro la squadra di D’Aversa.

Quest’oggi, intanto, la squadra è scesa in campo per un allenamento congiunto a Castel Volturno con la Juve Stabia, protagonista in Serie B. Un modo, questo, per preparare meglio i suoi.

Intanto, dall’infermeria non arrivano delle buone notizie per il Napoli di Conte. Il giocatore, infatti, non ha preso parte alla seduta d’allenamento ed ha continuato a lavorare a parte. Un problema non di poco conto, in vista delle prossime partite.

Quando tornerà il giocatore del Napoli?

Ci sono dei dubbi riguardo lo stop del calciatore, che doveva rientrare subito dopo la sosta per le Nazionali. Invece, rispetto alla tabella di marcia qualcosa è cambiato.

Si complicano, dunque, i tempi di recupero del calciatore che è ancora ai box a causa di questo problema fisico.

La situazione andrà monitorata nei prossimi giorni, di sicuro contro l’Empoli Conte non lo rischierà. Ed è per questo che si prepara ancora a scendere in campo Elia Caprile, che torna al Castellani da ex.

Infatti, ci sono ancora problemi per quanto riguarda l’infortunio di Alex Meret.

Napoli: infortunio Meret, come sta il portiere?

Problemi per il portiere del Napoli Meret. La conferma arriva dall’ultimo allenamento della squadra, con l’estremo difensore che ha lavorato ancora a parte.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore non sta ancora bene. Si rallenta, dunque, il percorso per il ritorno del calciatore: ci vorrà tempo prima di rivederlo agli ordini di Conte. Contro l’Empoli, intanto, si scalda Elia Caprile che è il dodicesimo della squadra e che ha già sostituito l’estremo difensore in queste ultime partite del Napoli.