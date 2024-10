Calciomercato: Simeone via, comprano anche l’esterno

Legatissimo ai colori del Napoli, Simeone ha voglia però di tornare a sentirsi importante, cosa che con Lukaku in rosa risulta difficile.

Perché se già lo scorso anno la situazione era complessa per la presenza ingombrante di Victor Osimhen, la situazione quest’anno è pure peggiorata e non per il valore del titolare azzurro soltanto, bensì perché va ricordato che il Napoli non ha coppe.

A parte la Coppa Italia, il Napoli non ha competizioni oltre il campionato ed è per questo che calciatori come Raspadori e Simeone cercano spazio, tant’è che la proposta che arriva a gennaio per il Cholito, spingerà quasi sicuramente l’argentino a valutare l’opzione di salutare il Napoli, malgrado l’importanza di questa stagione e la possibilità di mettere le mani su un potenziale secondo Scudetto personale da vincere in azzurro.

Calciomercato: colpo Simeone, la notizia sul colpo a gennaio

Il colpo per Giovanni Simeone può arrivare a gennaio. Il Cholito era stato accostato alla Lazio nella scorsa estate e non al club in questione, del quale si è parlato nel corso di questa mattinata.

In prima pagina, infatti, il nome di Giovanni Simeone che manda in apprensione i tifosi del Napoli che, seppur su un calciatore di “riserva”, si sono legati a quella che è la figura del Cholito, argentino che ha vinto lo Scudetto così come successe con Maradona, direttamente da quel posto che ormai, per Napoli, fa da filo diretto con il calcio.

Ma malgrado il legame, appunto, Simeone può salutare a causa della chiamata che arriverebbe a gennaio. Un club di Serie A con le alte ambizioni e che ha da risolvere quella che è la sua situazione complessa in attacco, a causa di un infortunio, punterà forte su Simeone. Il Cholito, a quel punto, non è più incedibile per il Napoli.

Colpo Simeone: conterà la sua volontà, le cifre

Farà leva sulle sue volontà di giocare titolare, il Torino, pronto a fare “all-in” su Giovanni Simeone. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il centravanti argentino del Napoli è la prima idea dell’attacco, nonostante le voci che erano circolate di recente su Mario Balotelli. A gennaio infatti, per sostituire Duvan Zapata che si è rotto il crociato e ne avrà per tutta la stagione, i granata punterebbero forte su Giovanni Simeone. Tanto forte da mettere sul piatto i circa 15-20 milioni che chiede il Napoli, per cederlo.

Simeone e non solo: beffa anche sull’esterno per il Napoli

Arriverebbe, in ogni caso, anche una seconda beffa oltre a Simeone per il Napoli. Questa, nell’immediato, considerando che il Torino lo prenderà dalla lista degli svincolati. Si tratta infatti di uno di quei calciatori che era stato attenzionato dal Napoli, per “sopperire” ad una mancanza sulle corsie, dando modo ad Antonio Conte di avere maggiori alternative, con Di Lorenzo che quest’anno gioca da terzo in difesa – anche se poi alla fine qualcosa sul modulo è cambiata parzialmente – con la difesa a 4 che torna a vedersi in azzurro, con Antonio Conte. Antonio Candreva, che piaceva al Napoli, potrebbe finire al Torino nell’immediato.