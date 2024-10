Retroscena Kvaratskhelia: il ds racconta tutto

Quali sono le ultime novità su Kvaratskhelia? Arriva l’annuncio da parte del ds riguardo il giocatore georgiano.

Ultimissime notizie sul futuro a Napoli di Kvaratskhelia. Impazza la voce riguardo il rinnovo di contratto del calciatore, che non ha ancora trovato l’accordo con Aurelio De Laurentiis.

C’è distanza fra domanda e offerta anche se nelle intenzioni del patron azzurro c’è la volontà di chiudere la pratica entro dicembre 2024. Un modo, questo, per tranquillizzare anche Antonio Conte che, per adesso, si sta godendo le giocate da parte dell’esterno che è un’arma in più di questa squadra.

Intanto, il direttore sportivo ha rotto il silenzio ed ha parlato di Kvaratskhelia. Ecco l’annuncio da parte del dirigente che ha svelato un curioso retroscena legato al giocatore.

Kvaratskhelia-Napoli: nuovi aggiornamenti

Ci sono delle novità di mercato che riguardano Kvaratskhelia, che in questi anni è diventato un punto di riferimento del NapolI.

L’intuizione di Giuntoli, di portarlo in azzurro per sostituire Insigne, ha fatto la differenza con il calciatore che sin da subito è stato protagonista della squadra con il quale ha vinto anche uno Scudetto.

Adesso è leader indiscusso dello spogliatoio, anche sotto la gestione Antonio Conte è cresciuto tantissimo ed è pronto a firmare il rinnovo con il Napoli. De Laurentiis tentenna, intanto su di lui aumentano le voci di mercato.

Ecco il retroscena raccontato dal direttore sportivo, riguardo il futuro di Kvaratskhelia. Una dichiarazione sorprendente che ha spiazzato anche gli stessi tifosi italiani.

Kvaratskhelia: retroscena di mercato, ecco i dettagli

L’ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, in una lunga interivsta rilasciata ai microfoni di Tv Play, ha parlato anche di Kvaratskhelia che era un obiettivo della Lazio.

“Kvaratskhelia sarebbe potuto arrivare alla Lazio. Prima del Napoli, infatti, abbiamo avuto la possibilità di acquistarlo. Non mi va di dire i motivi per il quale non è più arrivato. Però posso dire che la Lazio era davvero vicino, così come lo è stata per Cavani. Anche per lui avevo trovato un accordo con gli agenti per farlo firmare con la Lazio. All’epoca, però, i rapporti tra Lotito e Zamparini non erano buoni. Ed è per questo che alla fine andò al Napoli. E’ stato un rimpianto, sono sicuro che avrebbe fatto bene qui alla Lazio”.