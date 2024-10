Sergio Ramos al Napoli: non è un sogno, annuncio dell’agente

Sergio Ramos al Napoli? La suggestione non spaventa i tifosi. Ecco l’annuncio da parte dell’agente che spiega i motivi del possibile arrivo in azzurro del difensore spagnolo.

Il mercato del Napoli è da sempre fatto anche di grandi colpi di scena. De Laurentiis, infatti, in questi anni ha abituato a dei veri e propri ribaltoni anche sul fronte del calciomercato.

La crescita della società è dovuta anche alle grande intuizioni del presidente in sede di campagna trasferimenti. Quest’anno, per esempio, è stato molto abile a puntare tutto su Conte, che è stato l’acquisto vero e proprio del Napoli.

Il tecnico, infatti, sta trasmettendo tanto alla squadra che sul campo sta eseguendo i compiti del mister. Anche per questo è, con merito, al primo posto in classifica.

Intanto, da Napoli rimbalza la voce riguardo il possibile ingaggio di Sergio Ramos: è possibile?

Valutazioni in corso da parte della società che sta già studiando il modo per migliorare questa squadra nella prossima sessione invernale di mercato.

Il tema è divetanto virale in città, con diverse ipotesi riguardo i possibili colpi della squadra azzurra.

Chi può prendere il Napoli nel mercato di gennaio? C’è una suggestione Sergio Ramos che fa sognare i tifosi.

Calciomercato Napoli: svolta Sergio Ramos

Si dice che all’Hotel Vesuvio stiano ancora cercando Edison Cavani. Le suggestioni di mercato, talvolta, hanno spinto i tifosi a crederci per davvero a colpi che alla fine non si sono mai realizzati.

Come nell’estate nel 2016, quando in tanti credettero alla notizia relativa al possibile ritorno del Matador a Napoli.

Questa volta, però, si è parlato di un altro fuoriclasse che è attualmente svincolato. Ovvero Sergio Ramos: il difensore può veramente andare al Napoli?

Sergio Ramos al Napoli? Annuncio a sorpresa

Enrico Fedele, dirigente sportivo ed ex procuratore, nel corso di una lunga intervista rilasciata alla trasmissione sportiva Marte Sport Live in onda sulle frequenze di Radio Marte, ha fatto il punto riguardo il possibile colpo in difesa da parte del Napoli.

Una suggestione, lanciata da Fedele e che prevede l’ingaggio da parte del Napoli di Sergio Ramos.

“Nella qualità del gioco il Napoli non eccelle ma ha comunque una rosa importante. Con i giocatori che subentrano, infatti, fa la differenze. Ha il Napoli, rispetto all’Inter, ha più frecce sull’arco. Mi preoccupa solo la fase difensiva”.

“Chi potrebbe arrivare in difesa? Dragusin per me è troppo giovane. Andrei a prendere un profilo di esperienza. Magari l’ex Real Madrid che è svincolato, Sergio Ramos. Potrebbe portare il suo carattere forte all’interno dello spogliatoio del Napoli. Farebbe come Burgnich. In questa squadra non vedo giocatori carismatici, come lo erano in passato gente come Reina o Albiol”.