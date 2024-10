Conte ha scelto il colpo di gennaio: c’è anche l’annuncio del ds

Il Napoli sta iniziando a macinare gioco e vittorie e al momento si gode il primo posto ma Conte è sul chi va là sul mercato: ha pronto il primo colpo.

Gli azzurri hanno messo in piedi un calciomercato estivo molto importante ma probabilmente si sono mossi con molto ritardo rispetto a quella che sarebbe dovuta essere la tabella di marcia, tanto da portare anche a polemiche interne tra l’allenatore e i dirigenti del Napoli. Poi tutto si è messo sulla retta via, tutto si è messo al proprio ordine e la situazione è nettamente migliorata, fino alla vetta della classifica attuale.

Il Napoli ora è già attento e vivo sul mercato e ha individuato già tutti i nomi di cui avrà bisogno Conte per arrivare a lottare fino alla fine della stagione per la vittoria dello Scudetto.

Calciomercato Napoli, già scelto il primo colpo

Il Napoli ha bisogno ancora di qualche altro tassello per riuscire a diventare davvero forte e completo al 100%. La rosa è già molto forte, e lo dimostrano i risultati, ma ci sono anche delle piccole difficoltà da dover limare e sulle quali Antonio Conte sta già lavorando con tutto il suo staff con i calciatori che ha a disposizione in questo momento.

La situazione in casa Napoli è da tenere sotto controllo perché i tifosi vogliono vincere ancora e il sogno Scudetto può essere accompagnato solo da una nuova campagna acquisti di alto livello.

Secodo le ultime notizie di mercato, il Napoli ha già scelto il primo colpo per la sessione di trasferimenti invernale: e ora è arrivata la conferma diretta.

Napoli, dalla Serie A il nuovo difensore: annuncio di Carnevale

Il Napoli vuole rendere perfetta la difesa. La squadra di Conte è quasi completa ma oltre Rrahmani e Buongiorno non ci sono difensori centrali all’altezza della situazione. Juan Jesus e Rafa Marin sono statui usati con il contagocce perché per Conte non sono realmente pronti per essere co-titolari in questa squadra, e per questo si è deciso di puntare su un nuovo difensore centrale a gennaio.

Il primo nome sulla lista del Napoli è quello di Jaka Bijol, difensore sloveno di proprietà dell’Udinese che si sta affermndo sempre di più e meglio in Serie A. Il dirigente dell’Udinese, Andrea Carnevale, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha riferito che il calciatore è pronto per gli azzurri.

“Bijol è pronto per una squadra come il Napoli“, ha riferito il dirigente dell’Udinese, “perché l’anno scorso ha giocato un Europeo di gran livello e anche domenica ha fatto una grande partita“.

Bijol al Napoli: le cifre dell’affare

“Ce lo teniamo stretto e non partirà“, ha concluso Carnevale parlando della possibilità di concludere l’affare Bijol-Napoli, ma sembrano solo parole di facciata, visto che a gennaio ci sarà un affondo vero e diretto del Napoli per il centrale sloveno.

L’Udinese chiede non meno di 15 milioni per cedere Bijol, cifra che il Napoli è pronto a sborsare per un difensore ancora molto giovane e dalle grandi capacità, pronto per il definitivo salto di qualità.