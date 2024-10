Da capitano del Leverkusen al Napoli: realizzerà un sogno

Dalla fascia di capitano del Leverkusen al sogno di giocare nel Napoli, magari diventando poi capitano.

È il sogno, che vorrà realizzare il fuoriclasse del Bayer Leverkusen che, per ammissione diretta e ai microfoni di Gianluca Di Marzio che ha raccontato la sua storia, sarà pronto al grande salto in Italia.

Lui, italiano di origini ma nato in Germania, è tifosissimo del Napoli. Un po’ come accadde a Diego Demme che, a causa delle sue origini e del sogno del padre che lo ha chiamato “Diego” proprio in onore di Diego Armando Maradona.

Sogna di giocare al Napoli: l’ammissione del capitano del Leverkusen

Si sente italiano e soprattutto ama il Napoli, sogna di giocare proprio ai piedi del Vesuvio, il capitano del Bayer Leverkusen.

Il calciatore, per ammissione fatta dai suoi familiari nel corso di un’intervista del collega ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, vorrà vivere in Italia per realizzare il suo grande sogno: debuttare da professionista e poi affermarsi, magari al Napoli e in Serie A, da calciatore.

Così tanto alto il suo livello di leadership e qualità in campo che Francesco Buono, gioiello del calcio tedesco, indossa già la fascia di capitano del Bayer Leverkusen, per quanto riguarda la formazione giovanile. In occasione del match giocato in Youth League, suo padre ha raccontato la sua storia, con il sogno annunciato di vederlo non solo in campo come professionista, ma da calciatore del Napoli, magari in futuro.

Il sogno si chiama Napoli: la rivelazione del padre di Francesco Buono

Ha preso voce con Gianluca Di Marzio, il padre di Francesco Buono. In occasione del match della Youth League, Francesco Buono ha indossato la fascia di capitano sotto gli occhi dell’esperto di calciomercato che, si sa mai, un domani potrebbe annunciarlo come obiettivo del Napoli. E chissà che gli azzurri non ci facciano un pensiero, nel vederlo in Primavera, per poi lanciarlo nel calcio dei grandi, con la squadra del Napoli di Antonio Conte.

Chi è il ragazzo che sogna il Napoli: capitano e leader del Leverkusen

Capitano, nonché leader del Leverkusen per la formazione giovanile, Francesco Buono è uno dei fiori all’occhiello del calcio tedesco. Lui sceglierebbe l’Italia, per il legame che ha con le sue radici, ma è letteralmente nato in Germania. Il centrocampista centrale sogna il Napoli e di giocare in Serie A, con il padre che a bordocampo, a Gianluca Di Marzio, svela che sogna di vederlo col Napoli, oltre che in campo con la Prima Squadra di Xabi Alonso.