Il Napoli brucia la concorrenza: affare da 30MLN

Il Napoli è già forte e competitivo di suo, ma Aurelio De Laurentiis potrebbe presto regalare ad Antonio Conte un nuovo rinforzo di lusso.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza al lavoro sarebbe al lavoro per bruciare la concorrenza su uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico europeo, giocatore che fra le altre cose il Napoli avrebbe già seguito nel corso della scorsa estate di calciomercato. Per diversi motivi non se ne fece nulla, ma la prossima finestra invernale di trasferimenti potrebbe essere quella giusta per vedere il ragazzo vestire la maglia azzurra.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma il Napoli sembrerebbe essere disposto ad investire addirittura 30 milioni di euro per chiudere prima di subito la pratica.

Altro rinforzo di lusso per Conte: il Napoli piazza il colpo

Il Napoli potrebbe non avere bisogno di intervenire nel prossimo calciomercato invernale, ma qualche accorgimento alla sua rosa Antonio Conte potrebbe comunque farlo. L’idea è di migliorarla e rinforzarla ulteriormente in vista di una seconda parte di stagione che potrebbe vedere la formazione azzurra competere fino all’ultima giornata per il tricolore.

Se bisogna proprio fare un’analisi, il Napoli ha bisogno di un rinforzo sull’out di destra, visto e considerato che il solo Di Lorenzo, per quanto alla fine si giochi solo una volta alla settimana, non potrà reggere questi ritmi fino alla fine della stagione. Ci sarebbe come sostituto Pasquale Mazzocchi, ma il nativo di Barra non sembrerebbe convincere ancora del tutto Antonio Conte. Per questo motivo Aurelio De Laurentiis sarebbe al lavoro per cercare di regalare al salentino un nuovo esterno di destra, che potrebbe rispondere al nome di uno dei talenti più interessanti, costosi e seguiti dell’intero panorama calcistico mondiale ed europeo.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di TEAMtalk, il Napoli potrebbe affondare il colpo su Amar Dedic nel prossimo calciomercato invernale, esterno bosniaco classe 2002 per il quale il RedBull Salisburgo chiede almeno 28 milioni di euro.

Il Napoli incontra l’entourage in questa sosta: occhio alla concorrenza

Nel corso di questa sosta il Napoli incontrerà l’entourage di Amar Dedic per capire i margini dell’operazione per l’esterno bosniaco. Al momento, stando a quanto riportato dai colleghi di TEAMtalk, il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe quello in vantaggio nella corsa al 2002, ma non l’unico, anche perché forte sul giocatore ci sarebbero anche alcuni club di Premier League.

Il portale inglese ha infatti riferito che Dedic interesserebbe anche a Manchester United e Brighton, motivo per il quale il Napoli avrebbe da che muoversi se vuole aggiudicarsi le prestazioni del bosniaco, che fino a questo momento ha collezionato 15 presenze e 3 assist in tutte le competizioni con la maglia del RedBull Salisburgo.