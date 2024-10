Napoli choc, denuncia ufficiale al CONI: finiscono in Tribunale

Il Napoli vive un momento straordinario sotto tutti i punti di vista ma c’è un grosso problema: si va in Tribunale.

La situazione degli azzurri di Antonio Conte in questo momento è stabile e tranquilla. Ci sono obiettivi molto importanti da raggiungere che, però, sono difficilissimi perché bisognerà tenere questo ritmo per lunghissimi tratti della stagione e sicuramente non sarà semplice gestire uno spogliatoio che lo scorso anno si è letteralmente spaccato ed è crollato sotto i colpi di tutte le difficoltà che sono nate prima con Garcia e poi con Mazzarri e Calzona.

Ora ci sono nuove situazioni da tenere sotto controllo a Napoli perché c’è stata una rottura totale con il calciatore e ora si finisce in Tribunale.

Napoli, rottura totale con il calciatore: la situazione

Il Napoli si trova a dover fronteggiare una situazione difficilissima, dopo le scelte congiunte della società e di Antonio Conte che in estate hanno preferito puntare solo un certo numero di calciatori e di “far fuori” coloro che secondo il tecnico non erano all’altezza della situazione e soprattutto delle sue esigenze.

Il mercato estivo è andato proprio in questa direzione, provando a cedere tutti i calciatori che non facevano al caso di Antonio Conte ma Giovanni Manna non è riuscito a mettere in ordine tutte le mosse.

Secondo le ultime notizie, ora c’è stata rottura totale tra il calciatore e il suo agente e ora finiscono addirittura in Tribunale.

Mario Rui denunciato da Giuffredi al CONI

Mario Rui è il calciatore che ha tenuto bloccato il Napoli durante il calciomercato. Gli azzurri hanno deciso di fare a meno del terzino portoghese e di puntare tutto su Olivera e Spinazzola. Hanno provato a cederlo in estate al miglior offerente ma Mario Rui ha rifiutato ogni proposta, finendo fuori squadra.

Non è nella lista della Serie A del Napoli e quindi non potrà mai essere utilizzato da Conte, anche se dovessero esserci momenti di emergenza. E a gennaio dovrà necessariamente trovare una soluzione. Ma non potrà trovargliela il suo storico agente, Mario Giuffredi, perché ora hanno rotto totalmente i rapporti. Il procuratore è rimasto deluso dall’atteggiamento di Mario Rui che si è messo contro tutte le sue opzioni pur di non lasciare il Napoli.

Ora, come riferisce una nota del CONI, Mario Giuffredi si è rivolto al CONI chiedendo un’istanza arbitrale per l’annullamento del contratto di lavoro attualmente in essere tra lui e i calciatotr del Napoli.

Futuro Mario Rui: separato in casa con uno stipendio super

Mario Rui e il Napoli sono separati in casa. Nei giorni scorsi ha chiesto e ottenuto di essere reinserito nella rosa per gli allenamenti quotidiani ma Antonio Conte gli ha ribadito l’importanza di trovarsi una nuova squadra a gennaio.

Mario Rui guadagna 2 milioni netti a stagione al Napoli e il suo addio sarebbe fondamentale anche per il bilancio del club partenopeo.