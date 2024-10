Napoli, i fedelissimi di Conte: non c’è Lukaku, svelati i nomi

Chi sono i giocatori preferiti di Antonio Conte nel Napoli? Ecco tutti i nomi dei fedelissimi del tecnico.

Come per i genitori, i figli sono tutti uguali. Questa potrebbe essere la risposta democristiana del tecnico ma i numeri dicono altro. In una rosa come quella del Napoli, infatti, ci sono alcuni giocatori che per Antonio Conte sono fondamentali.

E’ questo il resoconto che esce fuori da una statistica nel quale sono evidenziati i nomi di quei giocatori che Antonio Conte ritiene indispensabili per il suo Napoli. Nell’elenco, a sorpresa, non figura Romelu Lukaku.

Ecco tutti i dettagli.

Se da un lato è un piacere non disputare le coppe europee, dall’altro per Conte è un problema visto che non riesce ad utilizzare tutte le frecce del proprio arco.

Infatti, ci sono alcuni elementi della rosa che fino a questo momento non hanno mai trovato spazio in campionato. L’esempio lampate è Rafa Marin così come Gilmour, un altro neo acquisto.

Spinazzola, dopo essere partito fra i titolari, nell’ultimo periodo si è accomodato in panchina a causa del cambio modulo. Ecco perché, in una rosa come quella del Napoli per Conte non tutti i giocatori hanno lo stesso peso. Soprattutto quando c’è una sola partita a settimana da giocare.

Ecco cosa esce fuori da una statistica, riportata da CalcioNapoli24. Sono 3 i pilastri del Napoli di Antonio Conte: a sorpresa, nell’elenco, non figura il nome di Romelu Lukaku.

Napoli: chi sono i fedelissimi di Conte?

C’è un dato inconfutabile che certifica quanto Conte apprezzi le qualità di questi tre giocatori del Napoli, che non sono mai stati sostituiti dal tecnico in queste prime sette giornate di campionato.

Di certo, nella rosa ogni calciatore ha il proprio peso. Tutti hanno la loro importanza e Conte intende sfruttare al meglio le qualità di tutti. C’è un motivo per il quale, per esempio, Neres non parta mai titolare. Perché, probabilmente, a partita in corsa il brasiliano è capace di spezzare le partite con le sue riparte fulminee.

Conte, per questa stagione, intende valorizzare al meglio la sua rosa che è impegnata solo in campionato e in Serie A. Poi dalla prossima, con la speranza di tornare nelle coppe europee, adotterà un altro tipo di minutaggio.

Intanto, per il momento, i preferiti di Conte sono: Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo e Frank-Zambo Anguissa. Tutti e tre, infatti, fino ad ora, non sono mai stati sostituiti dal tecnico salentino. Hanno disputato tutti 630 minuti. Subito dopo c’è Stanislav Lobotka, che ha all’attivo 611 minuti.