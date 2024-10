Napoli, Kvara svincolato con l’articolo 17: c’è un rischio enorme

Clamoroso quello che può accadere in casa Napoli e con Khvicha Kvaratskhelia con cui si prova a trattare il rinnovo di contratto, ma può anche andare via a zero a causa dell’articolo 17.

Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro per il futuro del club azzurro con il campione georgiano che ora dovrà dare una risposta al Napoli dopo l’importante offerta presentata per rinnovare il contratto di Kvara per altri anni con un ingaggio da big a 6 milioni di euro a stagione. Ora ci sono novità anche in merito alla questione articolo 17.

Nei giorni scorsi si è parlato e tanto di quella che è la questione legata a Kvara e il possibile addio da Napoli attraverso l’articolo 17 che prevede lo svincolo di un calciatore dalla propria squadra dopo 3 anni già passati insieme. Un caso che ha fatto tanto discutere in tutto il mondo con il precedente Diarra che si è appena concluso dopo 10 anni. Adesso ci sono delle notizie molto importanti a riguardo.

Napoli, articolo 17 Kvaratskhelia: cosa rischia

Importanti notizie che arrivano ora direttamente da chi conosce bene la FIFA perché a parlare ai microfoni di TMW è stato Ludovic Delechat, ex deputy head legal della FIFA, che ha raccontato quello che può accadere in caso Khvicha Kvaratskhelia, georgiano del Napoli, dovesse appellarsi all’articolo 17 per lasciare Napoli da svincolato e firmare con un altro club.

Ma quali sono i rischi che correrebbe Kvaratskhelia può aderire all’Articolo 17 della FIFA? Sono tanti i rischi come spiega Delechat perché il club azzurro potrebbe trovarsi in una posizione favorevole in questo possibile caso per una sorta di situazione economica e che potrebbe danneggiare il talento georgiano in rampa di lancio.

Per appellarsi all’articolo 17 Kvaratskhelia contro il Napoli dovrebbe avere dei motivi validi per giusta causa per affrontare questa situazione. Andrebbero poi calcolate tutta una serie di situazione a favore del club per l’aspetto economico dallo stipendio, alla durata del contratto e i nuovi accordi.

Inoltre, cosa rischia realmente Kvara con l’articolo 17 è restare fermo a lungo tempo. Perché se dovesse lasciare il Napoli con questa formula poi non potrà giocare con un nuovo club fino a quando la questione non verrà risolta o la compensazione non sarà pagata.

Inoltre, a rischiare è anche il nuovo club che ingaggia un giocatore che ha risolto il contratto senza giusta causa. Per questo motivo adesso sembra strano pensare che Kvaratskhelia o altri possano appellarsi all’articolo 17 perché i rischi per loro anche sono davvero tanti.