Napoli, ritrovata l’auto di Politano: i ladri hanno lasciato 2 messaggi

Auto rubata a Politano nelle scorse ore, ma adesso ci sono sviluppi clamorosi che riguardano quello che sta accadendo in casa Napoli perché il calciatore è stato contattato dalle Forze dell’Ordine, l’auto è stata ritrovata.

Una notizia che mai si pensava di poter ricevere il calciatore del Napoli perché nella notte, dopo qualche ora di lavoro da parte della Polizia, è stata ritrovata l’auto di Matteo Politano. Arrivano ora aggiornamenti importanti perché a dare la notizia sono i colleghi di CalcioNapoli24.it che documentano il tutto con una foto inedita, poi ci sono anche altri retroscena che svela Repubblica. Perché questa non è la prima volta.

A Politano avevano già rubato una Smart mesi fa, ma in quel caso nessuno seppe nulla a differenza di quanto accaduto nelle ultime ore. Ora è accaduto e la notizia è iniziata a circolare, tanto che alla fine è uscito fuori allo scoperto un caso davvero clamoroso che riguarda anche il messaggio lasciato dai ladri.

Auto Politano ritrovata dopo la rapina, il messaggio dei ladri

Arrivano delle nuove notizie in merito a ciò che è accaduto con l’auto di Politano che è stata ritrovata dalla Polizia nella notte dopo essere stata rubata qualche giorno fa. Il calciatore del Napoli ha vissuto ore davvero di nervosismo per quanto accaduto in città mentre era a cena. Ora però il messaggio dell’auto ritrovata con un segnale dai ladri.

Come raccontato da CalcioNapoli24.it l’auto rubata all’attaccante del Napoli Matteo Politano è stata ritrovata. I ladri avevano rubato nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 la sua auto a Posillipo fuori un ristorante dove era a cena il giocatore, poi ritrovata nella notte tra il 10 e l’11 delle ultime ore a via Nazionale delle Puglie, zona Casoria, nel parcheggio del complesso Seven store.

Sul posto si sono recati nelle notte l’agente del giocatore e altri membri dell’agenzia Marat che si occupa di Politano per riportare al calciatore la sua auto. Alla fine il giocatore, che aveva lasciato un messaggio sull’accaduto aveva chiesto ai ladri di restituirgli il portafoglio che era in auto perché un “regalo di una persona che oggi non c’è più”.

Niente da fare però, perché nell’auto di Politano ritrovata c’erano tutti i documenti personali del giocatore comprese le carte di credito e bancomat, ma non il portafogli. Un doppio messaggio quindi lasciato dai ladri ‘mezzi gentiluomini’.