Nuovo acquisto Napoli: prenotato per gennaio, i dettagli

Ultimissime notizie calciomercato Napoli. Chi arriva nel mercato di gennaio? C’è già un nome, ecco i dettagli.

C’è un dubbio amletico che assale Manna: come si migliora questo Napoli?

Considerando il cambio modulo, l’assenza dalle coppe europee, la sola partecipazione della squadra al campionato di Serie A e alla Coppa Italia, che costringe Conte a mettere da parte già dei giocatori che in altri casi avrebbero trovato sicuramente spazio, quale elemento può arrivare a gennaio per alzare il livello qualitativo della squadra?

La scelta non è facile, anche perché chiunque verrà dovrà mettersi a disposizione della squadra ed essere disponibile a giocarsi il posto da titolare per le restanti giornate.

Ecco perché, il profilo individuato dalla società è giovane. Esperto della Serie A, che ha già militato diverse stagioni nel nostro campionato.

Non c’è solo l’esterno destro nel mirino del Napoli, la società cerca anche qualche altro rinforzo in altre zone di campo.

Valutazion in corso da parte della dirigenza azzurra che sta lavorando per indivudare il profilo migliore che possa fare a caso di Antonio Conte. Ci sono ancora diversi mesi per decidere, intanto già spuntano i nomi dei possibili rinforzi che possono approdare a Napoli a gennaio.

Calciomercato Napoli: cambiano le strategie in difesa

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che ha dedicato un focus al mercato del Napoli.

La rosea, infatti, ha sottolineato l’assenza di riserva in difesa. Con il passaggio alla difesa a quattro, infatti, la squadra ha bisogno di qualche altro centrale difensivo che possa alternarsi con i titolari.

Ecco perché la società sta valutando diversi profili per il prossimo mercato di gennaio. L’obiettivo è quello di alzare il livello qualitativo della rosa e puntare su un profilo giovane ma di esperienza, che ha già alle spalle diverse stagioni nel campionato italiano.

Infatti, non sono ammesse altre scommesse dopo aver preso Rafa Marin che per il momento non ha ancora totalizzato alcuna presenza in Serie A.

Per questa ragione, Manna ha già individuato il giocatore da prendere a gennaio come difensore centrale. Si tratta per portare a Napoli Jaka Bijol dell’Udinese.

Bijol al Napoli? Occhio alla concorrenza dell’Inter

Quanto costa Bijol?

Il prezzo del cartellino del calciatore sloveno è di 15-20 milioni di euro. Occhio, però, alla concorrenza da parte dell’Inter che cerca un giocatore in difesa da alternare ad Acerbi. Il profilo del centrale dell’Udinese piace e non poco a Marotta che, però, a differenza del Napoli, non ha la disponibilità economica per operare subito a gennaio.

Gli azzurri, invece, anche grazie alla possibile partenza di Folotunsho alla Lazio, possono ricavare i soldi necessari per prendere dall’Udinese e portare a Napoli Bijol.