Allarme Napoli: criminalità contro i calciatori? Annuncio del Prefetto

Calciatori del Napoli vittime di rapine da parte di alcuni malviventi. Ecco le parole del Prefetto Michele Di Bari.

Nell’ultima settimana è scoppiato un vero e proprio allarme dopo le notizie riguardanti le rapine contro i calciatori del Napoli. Prima Juan Jesus e poi Matteo Politano, infatti, sono stati derubati.

In particolar modo, ad avere la peggio, è stato il difensore brasiliano che ha subito un tentativo di furto della propria auto che era stata geolocalizzata dai ladri che l’avevano pedinato.

Discorso diverso, invece, per Politano che ha subito la rapina della propria vettura durante una cena al ristorante. Dopo qualche giorno, però, la smart rubata è stata ritrovata dagli inquirenti.

Dietro questi episodi di malavità, contro i calciatori del Napoli, c’è una regia occulta? A rispondere a questo quesito è il Prefetto del capololuogo campano Michele Di Bari che ha rilasciato una lunga intervista a Radio Crc.

Intervista al Prefetto di Napoli: ecco la verità sulla rapina ai due calciatori azzurri

Dietro questi episodi di malavità, contro i calciatori del Napoli, c’è una regia occulta? A rispondere a questo quesito è il Prefetto del capololuogo campano Michele Di Bari che ha rilasciato una lunga intervista a Radio Crc.

“Non c’è alcun disegno dietro questi due episodi di vioenza che hanno riguardano i giocatori del Napoli. Bisogna analizzare tutto con grande attenzione. A Napoli il calcio è vissuto con tanto amore e gioia. I napoletani tengono molto al Napoli che è la squadra che li lega: in città si vive un senso di forte comunità”.

“Rispetto le opinioni di tutti però la magistratura e le forze dell’ordine fanno un ottimo lavoro quando sono chiamati in causa. Tutte le istituzioni, qualora dovesse accadere qualcosa, sono pronte ad intervenire. Tutte le autorità devono parlare con i vertici della società di calcio Napoli. Noi abbiamo dei confronti continui con Aurelio De Laurentiis”.

“Il problema non va sottovalutato ma neanche ingigandito. Ovviamente da parte di tutti l’attenzione deve essere alta, affinché episodi del genere non accano più. Noi dobbiamo mettercela tutta, evitare che ciò che è accaduto a Milano succeda anche qui. Napoli, però, sotto il punto di vista della sicurezza sta migliorando ma bisogna fare sempre di più. Oggi la città è diventata molto attrattiva, sotto il punto di vista del turismo: chi arriva qui non vuole più lasciare la città”.

Caso Juan Jesus: le parole del Prefetto di Napoli

Il Prefetto di Napoli ha affrontato anche la questione legata al difensore Juan Jesus.

“Le istituzioni sono vicite a tutti, anche ai giocatori del Napoli che devono essere rassicurati. Possono vivere al sicuro in questa città così come tutti gli altri cittadini. Un furto fatto ad un giocatore è visto con maggiore enfasi rispetto ad altri. Il danno d’immagine è alto. Comunque non esiste alcun piano, perché i calciatori sono come tutti gli altri cittadini”.