Allarme Napoli, l’infortunio è più serio del previsto: ansia Conte

Il Napoli vive un momento eccezionale sotto tutti i punti di vista ma ora c’è un problema legato all’infortunio di un titolare.

La sosta per le nazionali ha portato riposo e nuove idee ad Antonio Conte e al suo staff per far sì che i calciatori rimasti a Castel Volturno potessero riposare e recuperare un po’ di energie per riprendere poi il cammino in campionato nel migliore dei modi. Ma ci sono anche situazioni legate a infortuni che possono ancora preoccupare Conte in vista delle prossime partite.

Giocando una sola partita a settimana e avendo solo la Coppa Italia come competizione extra, la rosa del Napoli sarà sicuramente meno esposta a infortuni ma anche in casa azzurra sono sorti dei problemi che preoccupano Antonio Conte.

Napoli, allarme infortunio: le ultime

Il Napoli vive con estrema serenità questo periodo della stagione, con l’obiettivo di crescere, migliorare e perfezionare le idee di Antonio Conte che vuole una squadra perfettamente ai suoi ordini dopo un inizio importante.

La rosa del Napoli è completa e anche profonda in quasi tutti i reparti e quindi eventuali assenze per squalifica o infortuni di breve durata sono tranquillamente gestibili ma ci sono anche situazioni che rischiano di diventare più spigolose e lasciano qualche dubbio in più sulle condizioni dei calciatori.

Secondo le ultime notizie, c’è un infortunio che tiene in apprensione Antonio Conte perché coinvolge uno dei perni portanti della rosa.

Infortunio Meret: le condizioni del portiere

Alex Meret è ancora fermo ai box per infortunio. Il portiere friulano è stato uno dei migliori degli azzurri in questa prima parte di stagione, salvando il risultato in più occasioni e diventando l’eroe silenzioso di alcune vittorie che potevano sfumare negli ultimi minuti delle partite giocate fino ad ora.

Contro la Juventus Meret uscì per un problema fisico e da quel momento i pali sono stati difesi da Elia Caprile, poco impegnato grazie alla rocciosa solidità difensiva del Napoli, ma sempre pronto a sventare i pericoli.

Le condizioni di Meret stanno migliorando di giorno in giorno e Conte spera di ritrovarlo presto in campo, ma anche nella giornata di ieri si è allenato a parte e per questo motivo il tecnico e lo staff vivono con un po’ d’ansia il suo recupero.

I tempi di recupero di Meret: quando torna

Da “insultato” a imprescindibile: le stagioni di Meret con il Napoli insegnano che l’impegno e la costanza ripagano sempre. E per il numero 1 del Napoli, protagonista assoluto tra i pali della vittoria dello Scudetto e dell’ultima Coppa Italia degli azzurri, c’è sempre da fare i conti con le critiche e con le offese di una parte di tifosi che non gli hanno mai perdonato alcuni errori – normalissimi e ordinari – per un portiere del suo livello.

Quando torna Meret? Il portiere friulano ha messo nel mirino la partita di domenica 20 ottobre contro l’Empoli per riprendersi il posto da titolare. Al ‘Castellani’, però, non ha ottimi ricordi, vista la partita horror nel primo anno di Spalletti che portò al naufragio definitivo verso lo Scudetto, dopo la rimonta da 0-2 a 3-2 della squadra padrone di casa.